第二季大黑馬！華城(1519) 士電(1503) 中興電(1513)
◎錢冠州 CSIA/CFTA
電價上漲將引動全新主流行情! 華城(1519)將來到無法想像的位置 華城(1519)! 我們的主力持股繼續創下波段新高，如同我們持續提醒大家，台灣電價上漲將帶動相關類股進入主升段行情，華城(1519)及士電(1503)都來到漲停板或接近漲停的位置，而這個大趨勢，才是正要進入主升段，美國在2025年開始會加大電網的投資計劃，這就對於包含像是華城(1519)及士電(1503)這些電力相關外銷產業有更大的基本面利多，股價就有繼續的長波段且往高峰前進，國內來說，台灣的十年強韌電網計畫，會使包含中興電(1513)、亞力(1514)、東元(1504)及大亞(1609)等電機類股直接受惠! 而這些幾乎是內需及政策主導的產業，將持續走出自己多頭向上的到路，這波重電股的多頭大路還有的走，距離相當長遠，而錢老師將帶領你抓住這波超大行情!
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