兼具半導體、低軌衛星的設備股：公準

◎賴建承CSIA

隨著台積電等半導體業不斷擴產下，加上通訊基礎建設等，使得台灣相關的設備廠商紛紛大漲，不論是CoWoS的弘塑、辛耘、萬潤；無塵室的漢唐、亞翔；耗材與化學品的三福化、翔名等相繼輪動大漲，研判將啟動上設備股的比價效應，尤其是目前位階低與本益比低的個股將是焦點。本期筆者鎖定了設備股的二刀流～公準(3178)，除了是半導體材料廠商外，也在航太零件基礎上打入低軌道衛星供應鏈，在雙引擎加持下，未來業績成長可期。

公準切入低軌道衛星商機

公準主生產營運地為高雄仁武，包括機械加工及電鍍特殊製程兩大廠區，主要產品為半導體設備、顯示器設備精密零組件、航太零組件等，半導體設備零組件占逾5成，至於路科廠主要提供機械加工及組裝業務，以因應半導體與航太產業之擴張。公準航太產品主要供應波音787、空巴A320等機型，包括航空電機致動器零組件、飛行器起落架致動器零組件等，目前航太業務佔營收比重約1成多。此外，低軌道衛星進入爆發期，根據資策會MIC預期，2023年全球衛星產業規模衝上3034億美元，2030年將達到5022億美元，公準積極拓展低軌道衛星零件，並已切入SpaceX供應鏈，在全球布建低歸衛星之際，爆發性不容小覷。

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