繼東陽大漲的車電股是誰？

◎黃清照CSIA

3/8見20065高點，繼之3/13又見20112更高點，但之後就陷入箱型震盪，低點19638，原則上介於19638~20112震盪，呈現選股不選市，而原因有非常多高估股(投機股及高本益比股)，這兩個區塊慢慢走弱，只剩下重電股的華城、士電、中興電、亞力在力撐，但(A)低本益比如低估的AI(以健鼎、台星科、辛耘、緯創、廣達、光寶科、達電、台光電、承啟、華泰、英業達、神達為主布局股、以台燿、力致、旺矽做階梯式走高為輔，奇鋐、雙鴻逢高賣)、車電(以貿聯、胡連、佳邦、堤維西、興勤、騰輝為主布局、以帝寶、東陽、堤維西、華車階梯式走高)，台積電一條龍(以中美晶、環球晶、矽創、致新、聯陽、義隆電、聯詠、聯電、矽格、頎邦、欣銓為主、以日月光、力成、京元電、台積電為輔) ，業績股(以中磊、智易、啟碁、欣興、嘉澤、材料、臻鼎、瑞儀、華通…為主)為承接的重心，原則上以(A)為擇股標的，這些股票在投機股及高本益比股甚至有些漲多的權值股會下殺，如台積電、聯發科、金融股的時候會出來撐盤，成為選股不選市的標的。另近來投信發行ETF大買超股，如瑞儀、新普、神基、大聯大、長榮海運、群光…，這些股票我認為在投信大資金挹注之下最多還可漲8~18%，當資金用光，這些個股我認為會跌30~45%，原因下周在說明。

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