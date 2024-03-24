搶搭2200億 ETF獲利特快車

◎張文赫 CSIA

最近最火熱的話題就是ETF的瘋狂認購，但是對股市投資人來講，更好的獲利方法就是搶搭ETF的成份股，獲利會比買ETF好太多，00939將於3/20掛牌，依規定必須在前5個交易日買好買滿，也就是從3/13到3/19五個交易日買進，以00939募集資金破500億算，1天至少有100億買盤進入市場買進成分股，00940即將在4/1掛牌，往前推5個交易日、也就是從3/25至3/29前必須進場布局，以00940 募集1700億推算，等於每天就有300億的資金得敲進成分股。

慎選ETF成分股

也就是說這2個禮拜的時間有2200億的資金要進入股市，而且要買的標的全世界都知道，聽起來好像很簡單，只要買這些成分股好像就一定賺得到錢？事實上卻不是這樣，舉一檔股票為例長榮(2603)它是00939的成分股也是00940的成分股，但是看一下它的股價，3/13創高之後已經連續3天的大跌 ，股價都準備回測季線了，所以不是買了ETF的成分股就穩賺不賠，怎麼樣從ETF成分股挑出最飆的股票，找出最精準的買點，就需要專業的分析和經驗，接下來一週ETF成份股的震盪會加劇，除了高檔獲利了結的賣壓，政府對於過熱的ETF也有降溫的談話，都會使得成分股操作難度會很高，但是這也是最好的佈局時間點趁著震盪拉回的時候進場。

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