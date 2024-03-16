長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元

兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁，回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬，就展開了長期的大多頭，而這波由台積電引領台股衝關過高，主要就是AI產業的大幅成長，所以台股兩萬不會是終點，而是表示一個更大的產業趨勢，我們在這波瞄準指標股族群，包含散熱模組及高階封裝概念，這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大，從量的角度來說，去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右，而今年將大幅增長到45萬台以上，而且GPU由目前的H100將持續向上升級，我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

2024-03-14 13:18