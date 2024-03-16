長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元
撰文/陳澤樂
營建股績優生長虹（5534）3/12召開董事會，通過2023年合併財報，受惠住宅及商辦案同步交屋挹注，全年每股稅後純益6.32元，較2022年EPS9.82元下降，鑑於今年將有5大案完工，交屋量將放大、上看170億元，現金可望大量回收，董事會配發股利也頗為大方，擬配發現金股利5.5元，為近3年最高；依3/12收盤價80.2元計，現金殖利率達6.86％。另外長虹董事會並決議，訂6月27日召開股東會。
3/12長虹召開董事會通過去年度合併財報，全年營收達97.98億元、年增近13％；稅後純益18.36億元、每股稅後純益為6.32元。
展望今年，總銷37億元台中「長虹天擎」住宅案， 2024年第1季可望開始交屋；另外新北市新店總銷43億元「央泱長虹」、台中總銷34.4億元長虹天擎二期「長虹天韻」、台北市總銷29.6億元「松德長虹」，及總銷27億元「忠孝詠吉」，也將在今年完工交屋挹注業績。
萬寶預估，若工程順利全年5建案完工交屋，依預售率約90%-100％完銷，將有機會突破170億元新天量，將創長虹開業以來最高新紀錄。
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