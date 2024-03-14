集三大利多於一身的潛力股

◎黃清照CSIA

台股在3/8最高點衝到20065，由於台股一路過關斬將都沒有出現明顯回檔，且兩萬點面臨心理及技術面的壓力，所以3/8當天低點殺到19638，且台積電也漲到800元整數關卡，所以兩萬點的壓力在台積電須適度修正，及投機股如元偵、永光、中華化、安國、神盾…及高本益股如亞力、華城、先進光、宏捷科、全新、健策、智邦、中興電、高力…做震盪出貨，以上兩個族群：1.投機股反彈上來出掉收回資金。2.高本益比股不殺低，還有主力在會拉升上來，等高點才出，收回資金。3.本益比25~30倍、越接近30倍附近先高出後有大差價再回補，本益比20~25倍，越接近20倍附近逢低買，靜待有急拉才出脫。4.本益比10~20倍，尤其低於17倍以下，逢低拉回就買。我認為美股因為AI伺服器三大潛力股：AMD、輝達、美超微漲幅太大，需做適度修正，但其他漲幅比較小的META、微軟、亞馬遜、高通可做震盪。目前道瓊本益比約24.9倍，納達-100本益比26.29倍，納達整體的本益比約30.24倍，所以美股必須降溫，MSCI台灣到3/11本益比20.94倍，我才設定情境3+4逢低做買進。但有兩個股市會大漲：上海及香港。因MSCI上海本益比低到11.26倍，香港13.4倍，MSCI日本的本益比已經達22.21倍，我認為部分資金會從日本及印度撤出，轉往低本益比的陸股及港股，這一波滬深2X、上證2X有大行情，看好的股票：低估的AI伺服器(以健鼎、台星科、廣達、緯創、技嘉、台燿、力致、旺矽、台光電為主，以雙鴻、奇鋐差價應對或當沖) 、車電(堤維西、東陽、帝寶、裕隆、乙盛、貿聯、胡連、騰輝、華車、健合興輪漲，尤其以佳邦、堤維西、貿聯、騰輝、胡連、裕隆嚴重低估為主)、業績股(國巨、立隆、力成、中美晶、環球晶、瑞儀、聯陽、矽創、聯詠、中磊、啟碁、智易、兆利、辛耘、聯電、欣銓、矽格、頎邦)，以這三個族群為低接的標的。

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