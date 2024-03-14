低軌衛星雙槍俠

◎張文赫 CSIA

根據Markets & Markets 分析，2022年全球低軌衛星市場規模109億美元，北美占78%，歐洲占17.5%，預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元，2022至2026 年複合成長率為16%。

SpaceX主導的Starlink計畫，目前累計發射5421顆衛星，大幅領先OneWeb的634顆，預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星。

而且Starlink等美系衛星相關零件限制於中國大陸以外地區生產，IEK估計2023年台灣PCB衛星通訊產值年增43.7%達68.4億元，主要產品為HDI與多層板。

華通股價創下23年新高

在衛星板市占率達90%的華通(2313)，持續布局低軌衛星，去年相關的營收占比約7~8%，在手握美系客戶大單的挹注下，法人預估今年可增達10%，華通去年EPS3.5 元，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股利1.5元，配發率42%；今年2月營收43.13億元，年增7.79%，累計今年前2月營收逾百億元，年增13.31%。

華通吃下了低軌衛星的大單，並且手握兩大美系客戶。這些客戶積極拉貨，為華通的營運增添了成長動能。由於美系主要客戶開通了星鏈直連手機業務功能，加上第二家美系客戶Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，客戶積極拉貨並拓展新應用下，低軌衛星寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元。華通目前是全球低軌衛星用板的領導廠商，樂觀看待今年在衛星業務領域再創新局，預估2024年將提升到6.4元，年增66.6%，2025年每股純益將達到7.94元，年增24%，華通持續布局低軌衛星，去年相關營收占比約7~8%，今年兩家美系客戶拉貨積極，今年低軌衛星相關營收可望年增30%，營收占比增達10%以上。

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