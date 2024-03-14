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最被低估的AI概念股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

最被低估的AI概念股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

三月份剛開始加權指數即破兩萬大關，寫下台股歷史新高，更為龍年帶來好兆頭。資金大量集中在大型權值股，形成拉積盤，進而產生排擠效應，當中小型股票的漲勢跟不上大型股票時，兩萬點附近湧現利潤回吐壓力。然而，今年有三個主要利多：第一，美聯儲降息的趨勢；第二，人工智慧領域的商機爆發；第三，美國年底的大選，這些因素沒有改變，仍可預見台股未來充滿上漲的空間，甚至不排除指數繼續上修至23000到25000點，若是指數開始休息，中小型股有機會跌出差價空間，可逢低找買點進行佈局。

輝達3/18將舉辦GTC大會，導致資金近期全面集中在NVIDIA、AMD及台積電，之後資金流回中小型個股，多頭行情將會延續，而多頭的特徵就是輪動，低基期股票接力補漲，像聯電(2303)受到台積電大漲，比價向上影響，3/8股價突破50元，而最有潛力的鴻海(2317)，鴻海是最被低估的AI概念股，受惠於生成式AI商機，出貨量年成長將近7%，在AI伺服器出貨排名超越英業達，位居冠軍，也因此今年大幅增加AI伺服器的相關職缺。

此外，蘋果先前沒有搭上AI商機，固守在智慧型手機與電動車上，但是現在蘋果停止10年的Apple Car泰坦計畫，全面轉往生成式AI，市場有消息傳出鴻海出貨給蘋果的AI伺服器現在已經在測試階段，預計將在越南、墨西哥等地方生產，未來若是蘋果大量做AI相關產品，鴻海將會是最大受惠者，並獲得美國電腦大廠與AI伺服器的訂單，今年估EPS 10.9元，這幾天近期非常強勢，法人今年大買3萬多張，3/12爆大量飆漲完成填息，股價上漲無壓。

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集三大利多於一身的潛力股

台股在3/8最高點衝到20065，由於台股一路過關斬將都沒有出現明顯回檔，且兩萬點面臨心理及技術面的壓力，所以3/8當天低點殺到19638，且台積電也漲到800元整數關卡，所以兩萬點的壓力在台積電須適度修正，及投機股如元偵、永光、中華化、安國、神盾…及高本益股如亞力、華城、先進光、宏捷科、全新、健策、智邦、中興電、高力…做震盪出貨，以上兩個族群：1.投機股反彈上來出掉收回資金。2.高本益比股不殺低，還有主力在會拉升上來，等高點才出，收回資金。3.本益比25~30倍、越接近30倍附近先高出後有大差價再回補，本益比20~25倍，越接近20倍附近逢低買，靜待有急拉才出脫。4.本益比10~20倍，尤其低於17倍以下，逢低拉回就買。

低軌衛星雙槍俠

根據Markets & Markets 分析，2022年全球低軌衛星市場規模109億美元，北美占78%，歐洲占17.5%，預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元，2022至2026 年複合成長率為16%。SpaceX主導的Starlink計畫，目前累計發射5421顆衛星，大幅領先OneWeb的634顆，預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星。

半導體供應鏈特用化學股升溫

隨著台積電積極擴廠，對耗材需求更是扶搖直上，但跟過去最不同的是，台灣的特化供應鏈開始分一杯羹，而且這個趨勢看起來勢不可擋，除了台灣廠商的價格優勢外，更能提供良好且快速的服務成為半導體產業另一個明日之星。

AI Server需求勢不可擋

兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁，回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬，就展開了長期的大多頭，而這波由台積電引領台股衝關過高，主要就是AI產業的大幅成長，所以台股兩萬不會是終點，而是表示一個更大的產業趨勢，我們在這波瞄準指標股族群，包含散熱模組及高階封裝概念，這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大，從量的角度來說，去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右，而今年將大幅增長到45萬台以上，而且GPU由目前的H100將持續向上升級，我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

三月季底投信作帳搭配高殖利率首選

臺股在農曆年後可以說是用急行軍的方式快速上漲，短短12個交易日之內，指數已經漲了1237點，幾乎都靠台積電(2330)一檔貢獻指數，指數在短線上的漲幅已經過大，投資人在選股的難度上越來越高，很多漲多的個股都會出現快速的壓回，現階段更要嚴格的設立停利停損，進入3月份之後，要開始留意相對比較穩健型的個股，高殖利率搭配投信作帳行情，是目前投資朋友的首選。

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