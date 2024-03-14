最被低估的AI概念股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

三月份剛開始加權指數即破兩萬大關，寫下台股歷史新高，更為龍年帶來好兆頭。資金大量集中在大型權值股，形成拉積盤，進而產生排擠效應，當中小型股票的漲勢跟不上大型股票時，兩萬點附近湧現利潤回吐壓力。然而，今年有三個主要利多：第一，美聯儲降息的趨勢；第二，人工智慧領域的商機爆發；第三，美國年底的大選，這些因素沒有改變，仍可預見台股未來充滿上漲的空間，甚至不排除指數繼續上修至23000到25000點，若是指數開始休息，中小型股有機會跌出差價空間，可逢低找買點進行佈局。

輝達3/18將舉辦GTC大會，導致資金近期全面集中在NVIDIA、AMD及台積電，之後資金流回中小型個股，多頭行情將會延續，而多頭的特徵就是輪動，低基期股票接力補漲，像聯電(2303)受到台積電大漲，比價向上影響，3/8股價突破50元，而最有潛力的鴻海(2317)，鴻海是最被低估的AI概念股，受惠於生成式AI商機，出貨量年成長將近7%，在AI伺服器出貨排名超越英業達，位居冠軍，也因此今年大幅增加AI伺服器的相關職缺。

此外，蘋果先前沒有搭上AI商機，固守在智慧型手機與電動車上，但是現在蘋果停止10年的Apple Car泰坦計畫，全面轉往生成式AI，市場有消息傳出鴻海出貨給蘋果的AI伺服器現在已經在測試階段，預計將在越南、墨西哥等地方生產，未來若是蘋果大量做AI相關產品，鴻海將會是最大受惠者，並獲得美國電腦大廠與AI伺服器的訂單，今年估EPS 10.9元，這幾天近期非常強勢，法人今年大買3萬多張，3/12爆大量飆漲完成填息，股價上漲無壓。

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