高成長與高殖利率二刀流股：至上

◎賴建承CSIA

生成式AI需求爆發，帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求，美光日前表示已開始量產用於輝達最新AI晶片的高頻寬記憶體(HBM)，由於美光的HBM3E(高頻寬記憶體3E)的功耗將比競爭對手產品低30%，研判輝達下一代H200晶片將採用，預計第2季開始發貨，並超越當前的H100晶片。國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高，而南亞科、華邦電、愛普、鈺創及國內模組廠等，也瞄準AI邊緣應用，預計今年起成長動能逐步顯現。

群聯、力成股價率先創高

記憶體族群已有輪動上漲跡象，生產Nand Flash的群聯(8299)，日前股價大漲至643元，寫下波段新高，而測試大廠力成(6239)，股價也來到歷史高的位置，研判在高價股帶動下，記憶體顆粒廠與模組廠，甚至通路商等股價將掀起比價效應。日前記憶體模組廠商宇瞻(8271召開法說會，2023年EPS4.51元，去年底存貨來到14.9億，目前仍在策略性的備貨，存貨水位已拉升至近18億元，顯示公司對記憶體報價樂觀看待。在DRAM方面，在AI風潮下，新的NB都以DDR5切入，故上半年會是供不應求；Flash部分，估計8月前都會是供不應求，之後才會漸達到供需平衡，因此不論是DRAM或是Flash價格仍會是逐季成長。宇瞻引進研華(2395)私募入股，股價已領先上漲一波，這對於其它模組廠將會有所激勵，其中威剛(3260)、至上(8112)等股價嚴重低估。

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