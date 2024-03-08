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誰是會大漲的Cowos受益股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

台股在台積電創新高及AI伺服器如旺矽、奇鋐、雙鴻、台光電…及設備股的弘塑、辛耘…及摺疊機的新日興、富世達…及高本益比的重電股：華城、士電、中興電、亞力…持續創新高之下，帶領大盤突破歷史高點18619，到3/5高點來到19453收19386，我認為台股還會持續震盪走高，因美國七大伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜走高，尤其三大潛力股如AMD到3/4已經漲到高點211.01美元收205.36美元，輝達從低點108.13漲到876.95、漲幅711%，3/4收852.37，而更可怕的在美超微從50.87漲到1155美元、漲幅達21.7倍，3/4收1074.34美元，而七大AI伺服器仍然呈輪漲輪回的震盪走高行情依然不變，而美國的三大AI伺服器漲幅這麼大，可是全球80%的AI伺服器供應鏈在台灣，所以(A)旺矽、雙鴻、奇鋐、台光電…創新高，可是漲幅跟美股比較起來還是偏低，這四檔呈現震盪階梯式走高，可是我認為將由健鼎、力致、勤誠、廣達、緯創、建準、光寶科、台星科、勤誠…接棒演出大漲，等這些大漲之後，而(A)經適當整理之後在接棒上漲，而卡到AI伺服器一點邊的迎廣、湧德、晟銘電、富驊…先上漲，接著由業績更好更低估的金居、承啟、欣銓、矽格、華泰…等更大漲，設備股的弘塑、志聖、中砂漲到此會稍放慢整理，輪由業績更好的辛耘、閎康大漲。我認為辛耘行情更大，車電的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興、華車、堤維西、東陽也會良性輪漲，尤其更低估的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興將會將棒演出，另被動元件的國巨、華新科、立隆、日電貿及封測的力成、日月光、京元電、頎邦和矽晶圓的中美晶、環球晶及IC設計的矽創、致新、聯發科、聯泳、義隆電、聯陽也會良性輪漲。

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三月季底投信作帳搭配高殖利率首選

臺股在農曆年後可以說是用急行軍的方式快速上漲，短短12個交易日之內，指數已經漲了1237點，幾乎都靠台積電(2330)一檔貢獻指數，指數在短線上的漲幅已經過大，投資人在選股的難度上越來越高，很多漲多的個股都會出現快速的壓回，現階段更要嚴格的設立停利停損，進入3月份之後，要開始留意相對比較穩健型的個股，高殖利率搭配投信作帳行情，是目前投資朋友的首選。

航運及AI 雙主流向上

台股在台積電及聯發科帶動之下持續創下波段新高，但是不少熱門股卻是演出開高走低的戲碼! 當然，由台積電所帶動的指數向上多頭並沒有任何問題，而當台積電吸引資金時，本來許多股票就容易走跌，這也許就是當前台股一套資金的慣性，像世芯-KY(3661)在短跌破4000大關時是技術面支撐點，但是突破4500過高買就容易套牢，同樣的，緯穎跌破月線會有拉力，但突破前高2500，如果無腦去追就有問題，所以，我們帶會員操作即使在題材看好的前提下也是以低檔來抓波段!

誰是會大漲的Cowos受益股

台股在台積電創新高及AI伺服器如旺矽、奇鋐、雙鴻、台光電…及設備股的弘塑、辛耘…及摺疊機的新日興、富世達…及高本益比的重電股：華城、士電、中興電、亞力…持續創新高之下，帶領大盤突破歷史高點18619，到3/5高點來到19453收19386，我認為台股還會持續震盪走高，因美國七大伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜走高

高成長與高殖利率二刀流股：至上

生成式AI需求爆發，帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求，美光日前表示已開始量產用於輝達最新AI晶片的高頻寬記憶體(HBM)，由於美光的HBM3E(高頻寬記憶體3E)的功耗將比競爭對手產品低30%，研判輝達下一代H200晶片將採用，預計第2季開始發貨，並超越當前的H100晶片。國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高，而南亞科、華邦電、愛普、鈺創及國內模組廠等，也瞄準AI邊緣應用，預計今年起成長動能逐步顯現。

文曄搭上AI 今年獲利倍數增

文曄搭上AI 今年獲利倍數增 近年來，隨著整體半導體市場的回溫，各家IC通路商透過併購策略，以增加營運規模，來提升核心競爭力。去年半導體最大的併購案，IC通路大廠文曄(3036)用1200億收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics，文曄也將超越大聯大，成為台灣IC通路一哥。

美時今年營收成長可期

隨著輝達財測公布後，美股氣勢如虹的漲勢帶動台股創新高，屢次挑戰萬九後，出現短暫的結帳賣壓，目前仍在多頭趨勢。台積電在熊本盛大開場後，台股有部分資金從AI、伺服器代工概念股等流出，轉向特用化學、綠能以及生技。

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