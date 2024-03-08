誰是會大漲的Cowos受益股

◎黃清照CSIA

台股在台積電創新高及AI伺服器如旺矽、奇鋐、雙鴻、台光電…及設備股的弘塑、辛耘…及摺疊機的新日興、富世達…及高本益比的重電股：華城、士電、中興電、亞力…持續創新高之下，帶領大盤突破歷史高點18619，到3/5高點來到19453收19386，我認為台股還會持續震盪走高，因美國七大伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜走高，尤其三大潛力股如AMD到3/4已經漲到高點211.01美元收205.36美元，輝達從低點108.13漲到876.95、漲幅711%，3/4收852.37，而更可怕的在美超微從50.87漲到1155美元、漲幅達21.7倍，3/4收1074.34美元，而七大AI伺服器仍然呈輪漲輪回的震盪走高行情依然不變，而美國的三大AI伺服器漲幅這麼大，可是全球80%的AI伺服器供應鏈在台灣，所以(A)旺矽、雙鴻、奇鋐、台光電…創新高，可是漲幅跟美股比較起來還是偏低，這四檔呈現震盪階梯式走高，可是我認為將由健鼎、力致、勤誠、廣達、緯創、建準、光寶科、台星科、勤誠…接棒演出大漲，等這些大漲之後，而(A)經適當整理之後在接棒上漲，而卡到AI伺服器一點邊的迎廣、湧德、晟銘電、富驊…先上漲，接著由業績更好更低估的金居、承啟、欣銓、矽格、華泰…等更大漲，設備股的弘塑、志聖、中砂漲到此會稍放慢整理，輪由業績更好的辛耘、閎康大漲。我認為辛耘行情更大，車電的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興、華車、堤維西、東陽也會良性輪漲，尤其更低估的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興將會將棒演出，另被動元件的國巨、華新科、立隆、日電貿及封測的力成、日月光、京元電、頎邦和矽晶圓的中美晶、環球晶及IC設計的矽創、致新、聯發科、聯泳、義隆電、聯陽也會良性輪漲。

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