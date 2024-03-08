三月季底投信作帳搭配高殖利率首選

◎張文赫 CSIA

臺股在農曆年後可以說是用急行軍的方式快速上漲，短短12個交易日之內，指數已經漲了1237點，幾乎都靠台積電(2330)一檔貢獻指數，指數在短線上的漲幅已經過大，投資人在選股的難度上越來越高，很多漲多的個股都會出現快速的壓回，現階段更要嚴格的設立停利停損，進入3月份之後，要開始留意相對比較穩健型的個股，高殖利率搭配投信作帳行情，是目前投資朋友的首選。

長榮鋼(2211)過去被市場視為長榮集團旗下的鋼構事業，但事實上最矚目焦點在於跨足環保事業，投資水美(48.13%)、榮鼎(50.06%)、欣榮(68.46%)等廢棄物處理公司，水美投入9.2億元增建焚化爐，將每日焚燒量從現有的70噸，提升到113噸左右，去年完成現場施工，今年進行試燒。榮鼎去年第四季正式商轉。榮鼎利用廢棄物焚化產生的熱能、廚餘厭氧消化後的沼氣，作為再生能源，預估年發電量可達2億度，桃園大規模造鎮之後人口越來越多，進而需求規劃蓋焚化爐處理廢棄物，而能源、環工正是台灣規劃政策主軸也是公司進而轉投資的利器。

轉投資事業貢獻約7.95億元，佔24.33%，主要來自上述三家環保公司，再加上長榮海運配發高額現金股利挹注，長榮鋼去年前三季獲利年增5成，光是來自長榮(2603)的現金股利收入就有10.71億元，貢獻EPS約2.56元，前三季EPS達7.83元，提前改寫歷史新高，全年EPS也可望上看1個股本，並坐擁高殖利率。

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