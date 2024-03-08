文曄搭上AI 今年獲利倍數增

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近年來，隨著整體半導體市場的回溫，各家IC通路商透過併購策略，以增加營運規模，來提升核心競爭力。去年半導體最大的併購案，IC通路大廠文曄(3036)用1200億收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics，文曄也將超越大聯大，成為台灣IC通路一哥。

收購Future Electronics的戰略意義

文曄致力於代理高階品牌並提供優質服務給半導體供應商與下游客戶。在亞洲市場，公司擁有優勢地位，並積極布局未來的國際市場，這使得文曄成為引人注目的投資機會。手機是公司主要的營收動能，佔近三成比例，其次是數據中心業務，佔比達22%，而平均毛利率為6%。

Future Electronics作為被收購公司，具有豐富的被動元件產品線，且其中小客戶的覆蓋率較高，這使得文曄的產品多元性增加。在國際市場上，亞洲地區以文曄和大聯大投控為主要代表，而歐美市場則以Arrow、Avnet和Future為主要競爭對手。此次成功收購不僅為公司帶來了豐富的被動元件產品線，還提高了在國際市場上的競爭力，並實現了全球化布局。這次高度互補的併購案將強化公司業務及財務表現，並帶動毛利率與市占率雙雙提升。預計在其他國家主管機關審查完後，交割將於年中完成，並在今年下半年開始貢獻營收。

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