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原物料+航運 受惠中國復甦及進入降息

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／錢冠州

原物料相關報價出現回升訊號，上週末散裝航運的BDI指數大漲6%以上，而近期台股相關原物料股如新光鋼(2031)及東和鋼鐵(2006)等也都股價保持強勢，航運的慧洋-KY(2637)及新興(2605)等也都出現底部翻揚的訊號，相對於目前指數在一萬九千點附近的高檔區，找尋低檔且進入產業回升機會的標的，則更具備波段投入的價值，且在這個時期更容易找尋到本質優的好股票，以慧洋-KY(2637)來說，產業報價於低檔開始進入回升階段，但是以現在的基本面來說卻仍相當便宜，慧洋-KY今年預估EPS可達5.4元，本益比僅10~11倍左右，就是低檔的位置，那麼假若未來迎接來產業回升，獲利能力進一步向上，股價表現就將有波段行可期。

2024年很明顯的趨勢將會是中國經濟進入回升及美國聯準會開始啟動降息，相關受惠族群就包含鋼鐵等原物料股，及散裝航運及貨櫃等相關個股，台灣的航空股，預估也會有相關受惠人流移動的利基，而這些族群，不少標的均為本益比相對低的位置，以鋼鐵股來說，東和鋼鐵(2006)及新光鋼(2031)本益比均低，而中鋼(2002)及中鴻(2014)也位於長線股價低檔的位置，航運中的貨櫃，預估也將受惠於下半年貿易量回升，那麼目前這些族群就等待景氣回升的訊號，而我認為這些訊號正好是中國經濟的底部復甦!

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