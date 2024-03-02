EPS倍增的特用化學～三福化

撰文／賴建承

台積電於2/24盛大舉辦日本熊本廠開幕典禮，不只有望重振日本沒落已久的半導體業，更讓台積電擴廠的效應帶來新的商機，除了半導體設備外，近期資金也轉向化學品特用化學相關的個股。隨著半導體產業持續推進，不只化工廠積極布局，也吸引其他產業切入新藍海，尤其在先進製程上，對於電子級化學品的純度要求提升，而過去都依賴歐、日等廠商，但歷經疫情造成供應不穩後，在地化供應成為趨勢，國內相關特用化學廠商將直接受惠。

上品穩居特用化學股獲利王

國內半導體特用化學中，台特化(4772)登錄興櫃中，本波股價自1/30的94元飆漲至213元，短線漲幅高達127%，加上熊本廠的題材加溫，讓永光(1711)、中華化(1727)、上品(4770)、長興(1717)、勝一(1773)、華立(3010)、三福化(4755)、崇越(5434)等股價紛紛跟進。上品去年前三季EPS達到16.38元，在中國半導體、化學品產業興建動能持續，加上台灣先進製程擴廠需求，及美系客戶遞延訂單將重啟拉貨，吸引了法人買盤，股價突破頸線，拉回5日線不破可偏多操作。長興合成樹脂、電子化學材料、特用材料出貨已自底部回升，1月營收38.5億、年增56.2%，單月自結稅前盈餘4.1億，大增194%，創下近20個月新高，單月稅前EPS0.35元。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1583期，訂購專線：02-6608-3998】