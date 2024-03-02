宏遠證券獲首屆「永續金融評鑑」上櫃證券業唯一獲肯定

撰文/陳澤樂

宏遠證券(6015)入選第一屆的永續金融評鑑排名前20%，成為上櫃公司唯一獲選業者，亦為證券業唯二入選業者之一。宏遠證券於2/23受邀參加研訓院、證基會與保發中心共同舉辦之「第一屆永續金融評鑑」頒獎典禮，代表宏遠證在永續金融ESG的各項作為受到評鑑專家的認同與肯定。

配合國家2050淨零轉型目標，金管會對國內金融機構辦理永續金融評鑑，推動金融業因應氣候變遷及ESG相關風險，接軌國際建構永續金融生態圈，除了強化金融業自身的「ESG風險管理能力」，更提升金融業對產業的「永續影響力」。本次永續金融評鑑指標內容包括永續發展綜合指標、環境支柱、社會支柱、及公司治理支柱等方面，共分為十三項構面、多達130個題組來評分，從各個面向檢視受評業者的表現。宏遠證在十三項評鑑構面中，有八項得分率達近80%或以上水準，其中更有三大項得分率達100%。

宏遠證券林禎民總經理表示，近年來宏遠證券除竭力發展證券業務期許締造經營績效外，並積極提高公司治理透明度、落實洗錢防制機制、重視風險性資產配置合理化並追求可承擔風險範圍內股東報酬率極大化、響應政府淨零減碳措施並落實氣候風險管理策略及商機以強化公司組織韌性，承擔企業社會責任，進而致力永續金融發展，此次獲獎凸顯宏遠證券(6015)推行永續金融發展的決心受到肯定，也充分反映出宏遠證券在落實主管機關ESG各項政策之用心與努力。

宏遠證券一向秉持以「客戶導向、共利共榮；利潤導向、積極務實；穩健導向、嚴控風險；重視員工、共享經營成果；重視誠信、堅持專業良心」之企業經營理念，深化金融服務可及性、金融服務使用性及金融服務品質三大面向，致力於提供多元且普惠的金融服務，以滿足各族群的需求，並建立優秀的團隊奠定公司良好核心價值。 2/17宏遠證券舉辦2024守護美麗海洋萬里淨灘公益活動，近2個小時內清出共約130袋垃圾量，為環境生態盡一份心力。同日舉辦的春酒宴席，亦邀請在場全台總、分公司的461位同仁共同參與ESG問答活動，透過趣味遊戲向同仁宣導環境永續理念、公平待客、普惠金融及打擊金融詐騙等觀念，持續推動企業綠色永續營運進程，逐步深化ESG永續治理之企業理念。

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