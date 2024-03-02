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術後神隱…凱特王妃病情引猜測 傳她恐罹患這神祕疾病

大底成形的車電開始上攻

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／黃清照

台股指數估在19000~18715震盪呈現選股不選市的走法，而美股強勢超出預期，主因美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，呈輪漲輪回的看法不變，兼於像博通、恩智浦…也展現強勢，但強勢弱於七大伺服器，所以台股的設備股如中砂、辛耘、至聖、弘塑…已經到達波段的滿足點，估要回檔8~13天的修正，修正之後要漲再漲，可是七大AI伺服器還是呈現輪漲，尤其對稱台灣的伺服器如奇鋐、雙鋐、建準、力致、光寶科、健鼎、技嘉、廣達、緯創、承啟、金居、旺矽、金像電、勤誠…都顯現低估，而重電股非理性超漲，如中興電、士電、亞力、華城都嚴重的高估，我認為這些都要大修正，原因非常簡單，如華城估去今年EPS 9、9~11股價已經漲到528，但奇鋐估去今年EPS 14.14、20股價只有508，雙鴻估去今年EPS 16、20.5股價只有496，又如健鼎估去今年EPS 11、13.6股價只有210.5，又如矽光子的台星科去今年EPS 6.16、7.5股價低到123.5，但光聖估去今年EPS 3.1、4.5股價高達142.5，又如上詮估去今年EPS 0.19、1股價高達121.5，類似這種投資人自己比較，顯現的矽光子、AI伺服器的嚴重低估，另我一再強調的汽車零組件業績非常好，果然目前由堤維西、東陽創新高，接著佳邦、華車、耿鼎、興勤、胡連會跟進大漲，

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