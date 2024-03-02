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聯發科集團引領IC設計再攻一波

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／張文赫

在臺股攻上19000點的整數關卡後，族群中算是相對落後的IC設計終於發動攻勢，更重要的是由聯發科(2454)領軍，這樣重新站上1100元的整數關卡，同時帶領同集團旗下的小金雞包括達發(6526)、亞信(3169)、九暘(8040)，近期股價紛紛創下波段新高。

達發金龍年旗開得勝

今年元月份，達發營收就表現相當亮眼，營收月增6.38%、年增37.93%，躍上10.49億元。達發以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣運算 AI、低功耗四大關鍵技術為擅長，鎖定寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星等市場積極布局。

在電信業者重啟標案，達發產品導入符合美國FCC規範的光纖固網寬頻晶片解決方案，提供低延遲水準之XGS-PON布建，布局龐大網通市場，已見成效。而搶進半導體車用市場也不落人後，達發車用衛星定位晶片通過AEC-Q100車規級可靠性認證，正式取得打入車廠敲門磚，未來攜手集團搶占汽車半導體領域。

此外，隨著聯發科挺進AI產品規格升級，達發也明定AI戰略目標，透過聯發科集團與達發自身的邊緣AI 技術能量，達發在音訊領域的場景識別能力、降噪能力、衛星定位的公分級高精度能力，或是高速傳輸的資料降載能力，都能以極低功耗幫助客戶將 AI 快速落實到終端產品，大幅提升客戶產品競爭力。

股價站上700元整數關卡後，先看興櫃最高價719元能否突破。

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宏遠證券獲首屆「永續金融評鑑」上櫃證券業唯一獲肯定

宏遠證券(6015)入選第一屆的永續金融評鑑排名前20%，成為上櫃公司唯一獲選業者，亦為證券業唯二入選業者之一。宏遠證券於2/23受邀參加研訓院、證基會與保發中心共同舉辦之「第一屆永續金融評鑑」頒獎典禮，代表宏遠證在永續金融ESG的各項作為受到評鑑專家的認同與肯定。

EPS倍增的特用化學～三福化

台積電於2/24盛大舉辦日本熊本廠開幕典禮，不只有望重振日本沒落已久的半導體業，更讓台積電擴廠的效應帶來新的商機，除了半導體設備外，近期資金也轉向化學品特用化學相關的個股。

原物料+航運 受惠中國復甦及進入降息

原物料相關報價出現回升訊號，上週末散裝航運的BDI指數大漲6%以上，而近期台股相關原物料股如新光鋼(2031)及東和鋼鐵(2006)等也都股價保持強勢，航運的慧洋-KY(2637)及新興(2605)等也都出現底部翻揚的訊號，相對於目前指數在一萬九千點附近的高檔區，找尋低檔且進入產業回升機會的標的，

優質AI伺服器發動大行情

台股在農曆年假之後大漲到2/20的18753，而道瓊介於38039～38927及那達在15551～16080，及費半介於4410～4644震盪，到2/16道瓊收38627、那達收15755、費半收4527，在此區間震盪，但只有AI伺服器及應材、ARM漲幅特大，尤其美超微從封關前579.63大漲到1077.87美元。

誰是最低估的散熱會後發先制

農曆年封關我建議投資對AI伺服器皆可抱股過年，主因我判斷AI伺服器今年展開主升段行情，尤其我一直告訴投資人美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，會一直輪漲創新高，果然農曆年假間道瓊是跌230點(38654~38424)，納達是漲231點(15628~15859)，但輝達從661.6漲到739美元，漲幅達11.7%。

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