聯發科集團引領IC設計再攻一波

撰文／張文赫

在臺股攻上19000點的整數關卡後，族群中算是相對落後的IC設計終於發動攻勢，更重要的是由聯發科(2454)領軍，這樣重新站上1100元的整數關卡，同時帶領同集團旗下的小金雞包括達發(6526)、亞信(3169)、九暘(8040)，近期股價紛紛創下波段新高。

達發金龍年旗開得勝

今年元月份，達發營收就表現相當亮眼，營收月增6.38%、年增37.93%，躍上10.49億元。達發以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣運算 AI、低功耗四大關鍵技術為擅長，鎖定寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星等市場積極布局。

在電信業者重啟標案，達發產品導入符合美國FCC規範的光纖固網寬頻晶片解決方案，提供低延遲水準之XGS-PON布建，布局龐大網通市場，已見成效。而搶進半導體車用市場也不落人後，達發車用衛星定位晶片通過AEC-Q100車規級可靠性認證，正式取得打入車廠敲門磚，未來攜手集團搶占汽車半導體領域。

此外，隨著聯發科挺進AI產品規格升級，達發也明定AI戰略目標，透過聯發科集團與達發自身的邊緣AI 技術能量，達發在音訊領域的場景識別能力、降噪能力、衛星定位的公分級高精度能力，或是高速傳輸的資料降載能力，都能以極低功耗幫助客戶將 AI 快速落實到終端產品，大幅提升客戶產品競爭力。

股價站上700元整數關卡後，先看興櫃最高價719元能否突破。

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