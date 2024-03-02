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術後神隱…凱特王妃病情引猜測 傳她恐罹患這神祕疾病

美時今年營收成長可期

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／王榮旭

隨著輝達財測公布後，美股氣勢如虹的漲勢帶動台股創新高，屢次挑戰萬九後，出現短暫的結帳賣壓，目前仍在多頭趨勢。台積電在熊本盛大開場後，台股有部分資金從AI、伺服器代工概念股等流出，轉向特用化學、綠能以及生技。

生技一直以來都是市場重視的題材，新聞上時常出現引人注目的標題，演藝圈女股神投資藥華藥(6446)淨賺約5000萬台幣，或是高端疫苗(6547)飆漲13倍的股價，這些都讓人對股市充滿想像。市場上在討論的生技主要分為六大項：新藥、原料藥、學名藥、CDMO、再生醫療以及醫療器材，而超過50年的老牌製藥公司生技股后美時(1795)，專門製造困難學名藥，也是台灣唯一同時獲得多國認證的藥廠，將迎來獲利大爆發

生技巨頭的崛起，領先全球戰略佈局

國際製藥公司艾威群集團與美時達成戰略合作夥伴關係，讓美時成功進軍國際。以台灣為亞洲拓展的基地，並持續推廣產品至日本、越南及菲律賓等。同時，搭配艾威群在美國與中東歐的影響力，進一步加強市場影響力，使其朝向成為亞太地區前五大學名藥廠的目標邁進。2023年公佈的全年營收逼近170億元，年增超過15%，營收金額超過生技股股王保瑞(6472)，稱霸整個生技業，今年元月公布的營收逼近20億元，高於市場預期，今年EPS預估為19.7元。

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宏遠證券(6015)入選第一屆的永續金融評鑑排名前20%，成為上櫃公司唯一獲選業者，亦為證券業唯二入選業者之一。宏遠證券於2/23受邀參加研訓院、證基會與保發中心共同舉辦之「第一屆永續金融評鑑」頒獎典禮，代表宏遠證在永續金融ESG的各項作為受到評鑑專家的認同與肯定。

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