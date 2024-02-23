低檔復甦的面板、原物料、航運！進入回升行情

【撰文／錢冠州】

萬八以上的選股要以低檔復甦的為主，中國經濟刺激出台並且帶動大陸股市出現底部翻揚的訊號，可以為原物料及相關航運復甦的要件之一，包含大陸經濟及股市，與相關的原物料市場，都也在長期產業的低檔位置，一旦具備刺激政策的明顯拉升，預估也會是2024年不可或缺的復甦行情之一，如果從大波段操作的角度來說，股價與產業位置在低檔，當進入回升時，就是大波段的起點。

相關受惠族群就包含鋼鐵等原物料股，及散裝航運及貨櫃等相關個股，台灣的航空股，預估也會有相關受惠人流移動的利基，而這些族群，不少標的均為本益比相對低的位置，以鋼鐵股來說，東和鋼鐵(2006)及新光鋼(2031)本益比均低，而中鋼(2002)及中鴻(2014)也位於長線股價低檔的位置，航運中的貨櫃，預估也將受惠於下半年貿易量回升，那麼目前這些族群就等待景氣回升的訊號，而我認為這些訊號正好是中國經濟的底部復甦!

加權指數趨勢來說多頭仍強，但就相對位置來說卻是在高檔，而年後行情還是有機會走出高檔震盪的走勢，過去一波的漲勢集中在科技股或AI族群，但是這個階段的操作策略就是選股不選市，低檔區的股票可以做為長期投資的方向，包含面板、鋼鐵及航空航運與貨櫃等，尤其散裝航運與原物料及中國經濟刺激具備極大的相關性。

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