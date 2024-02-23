優質AI伺服器發動大行情

【撰文／黃清照】

台股在農曆年假之後大漲到2/20的18753，而道瓊介於38039～38927及那達在15551～16080，及費半介於4410～4644震盪，到2/16道瓊收38627、那達收15755、費半收4527，在此區間震盪，但只有AI伺服器及應材、ARM漲幅特大，尤其美超微從封關前579.63大漲到1077.87美元，顯示AI伺服器是主流，然因漲幅過大也難免作技術面的修正，但這不礙AI伺服器的輪漲、輪迴再輪漲創新高的走勢，因台灣的AI伺服器本益比超低，當中美超微實質的受益股在華泰，而華泰去、今年EPS 2.66、3.8元，股價只有74.2元，但麗臺去、今年EPS -2.53、2.5元，股價在121.5，南俊去、今年EPS 0.02、2元，股價高達169，凸顯華泰的嚴重低估。而其他的雙鴻、奇鋐、建準、台光電、廣達、緯創、技嘉、健鼎、光寶科、力致、旺矽、承啟、台燿...都已經回到可以分批佈局的好買點，也就是台股的本益比道瓊、那達、費半更低，所以台股還會震盪走高，除AI伺服器還偏低外，又有車電（胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興、德微、佳邦、堤維西、東陽、帝寶、裕隆、華車...）。被動元件（國巨、華新科、立隆、日電貿...），封測（日月光、力成、台星科、矽格、欣銓、京元電...），IC設計（聯發科、聯詠、致新、矽創、聯陽、義隆電、世芯、創意...）及業績股（瑞儀、原相、嘉澤、材料、中美晶、華碩、微星、台積電、聯電、聚和、希華、尼克森、晶技、加高、辛耘、華通、智易、中磊、台達電...）

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