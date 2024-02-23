新年新飆股 矽光子再獲市場青睞

【撰文／張文赫】

在新春開紅盤龍抬頭行情啟動，市場都在對今年的新題材新飆股展開了追尋，去年大漲過一波的矽光子概念股，雖然離真實應用還有一段時間，但是在市場的想像空間龐大，最近再度成為市場的焦點。

訊芯KY進度最為明確

矽光子被台積電納為採用一定有他的原因，名符其實的「半導體產業未來技術」，帶來高速傳輸的挑戰，傳統的電訊傳輸逐漸達到無法突破的極限，使矽光子及共同封裝光學元件遂成為夢想題材主流，也給半導體測試介面無限商機，訊芯KY(6451)在CPO技術上進度最為明確，預計今年年底前可望進入量產，握有美國網通大廠訂單，400G的矽光子模組產品將可望先行量產，預期800G的 CPO 模組在今年將逐步到位。

前鼎(4908)是矽光子概念股毛利最高的，並受惠英特爾發表新一代的連接標準Thunderbolt 5，以及800G光模組帶來新商機，800G是下一世代主流上詮(3693)具有轉機還有台積電指名，與台積電及NVIDIA開發光通道技術和IC連接技術。首款產品將由台積電製造 NVIDIA 晶片，並進行 CoWoS封裝，最後由上詮進行CPO封裝。

光聖（6442）本波股價也相當強勁，創下歷史新高，光聖是光通訊大廠，主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，隨著近年切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品，預估旗下客戶拉貨已較前季復甦，未來獲利可望逐季回升。

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