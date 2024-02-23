龍年鎖定低檔潛力族群！面板、航運、原物料

【撰文／錢冠州】

本週台股延續假期期間國際股市向上，科技股則明顯強勢，然而高檔股不追價，低檔區則還是可以有波段操作的契機，龍年開始的低檔族群，我們看好分別是面板、鋼鐵及航空航運相關，面板股在過去一段時間持續與大家分析，目前產業及股價仍在相對低檔區，而今年中包含歐洲杯及巴黎奧運等有兩場大型運動賽事，接續下半年消費旺季及美國總統大選，這段期間就有機會持續走出回升行情，而鋼鐵股經過過去長時間修正，產業也來到相對打底的位置，當然包含鋼鐵等原物料股的行情，還會與中國大陸的刺激經濟有關，行情的發動時刻仍須等待，不過，這也不失為低檔佈局的好時機，指標股可以注意東和鋼鐵(2006)及新光鋼(2031)，均為本益比相對低的個股，至於航空及航運我們可以注意包含長榮航(2618)及散裝航運相關個股，長榮航(2618)今年獲利預估在3.5元左右，以目前的股價來說，本益比約8倍左右，也就屬於相對股價便宜且配息不錯的選項，就股價技術面來說，長榮航(2618)處於平台整理的區間，長期位置在經過過去兩年的調整過後也是波段低位階，加上今年獲利動能強勁，也是我們接下來可以注意的方向。

龍年是個股市基期相對較高的開頭，美股持續在歷史高檔附近，而台灣加權指數也接近前高附近，原本主流AI相關族群在過去一年已經是倍數翻漲。

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