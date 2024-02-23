雙引擎加持的生技股王～保瑞

【撰文／賴建盛】

政府自2016年規劃5+2產業創新計畫，到2020年的六大核心戰略產業，始終都將生技產業視為重點，因此，生技產業一直被視為繼半導體產業後台灣的下一個「神山」，目前上市櫃生醫公司市值已突破一兆台幣。此外，生技龍年吸金潮啟動，加計去年底辦現增尚在繳款期的5家公司，初步估計首波募資將近50億，受惠臨床進度、授權和營運成長利多等題材，配合大股東偏多，將有助類股於7月前大顯身手，其中股王保瑞(6472)將扮演重要角色。

小標:雙引擎加持，毛利率倍增

保瑞(6472)去年成功整合旗下跨足全球大分子CDMO技術平台所成立的保瑞生技，及延伸製藥產業鏈至全球銷售業務所收購的安成藥業兩大事業體資源，在雙引擎發展策略奏效下，毛利率從2022年度四季的20.63%大幅上揚至2023年第3季的53.46%。保瑞去年起併入安成整年獲利，加上原本CDMO代工業務也有穩定成長，前3季EPS就高達24.63元，2023年全年營收141.95億，年成長35.27%，再創歷史新高。在CDMO藥品代工方面，保瑞具備全球化運營的競爭優勢，提供全方位CDMO製藥服務，全球有7座生產基地，是台灣產能第一的CDMO製藥公司。至於代理銷售部分，保瑞已取得全球腦神經專科製藥大廠Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥之台灣市場經銷權，研判今年獲利有機會挑戰賺4個股本。

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