誰是最低估的散熱會後發先制

【撰文／黃清照】

農曆年封關我建議投資對AI伺服器皆可抱股過年，主因我判斷AI伺服器今年展開主升段行情，尤其我一直告訴投資人美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，會一直輪漲創新高，果然農曆年假間道瓊是跌230點(38654~38424)，納達是漲231點(15628~15859)，但輝達從661.6漲到739美元，漲幅達11.7%，尤其看好的美超微更從579到880.55漲幅52.8%，其他五大AI伺服器也欲小不易，台積電ADR也從115.75到129.27漲幅11.7%，果然告知讀者如健鼎、旺矽、力致、奇鋐、雙鴻、建準、台光電、華泰、金像電、台燿都展現強勢，就連緯創、廣達、技嘉、承啟、麗臺…也表現不錯，我對台股AI伺服器持續創新高的輪漲輪回走勢看多的看法不變，當中最看好華泰，就連車電、電動車如堤維西、東陽、帝寶、貿聯、胡連、騰輝及立隆、欣銓、佳邦…等，也開始走多，因農曆年間有部分車電的美股如安森美從70.83漲到81.67漲幅15.3%，恩智普從214.99漲到233.96美元漲幅8.8%，表現也超強，所以今年我看好AI伺服器及車電，另被動元件、封測、部分IC設計及業績股也大力看好。今年龍年台股業績在Q1落底，之後會呈現逐季成長，各位讀者好好保握以上看好族群，若有適當拉回對波段者皆可分批佈局承接，如堤維西元月營收18.44億，月增26.6%、年增23%，去年EPS 約3元、估今年EPS 3.5~3.9股價低到42.4。

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