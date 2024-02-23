快訊

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

17歲男激動吞下「20公分牙刷」！卡腸胃48小時才送醫 網傻眼：怎麼吞的？

誰是最低估的散熱會後發先制

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

農曆年封關我建議投資對AI伺服器皆可抱股過年，主因我判斷AI伺服器今年展開主升段行情，尤其我一直告訴投資人美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，會一直輪漲創新高，果然農曆年假間道瓊是跌230點(38654~38424)，納達是漲231點(15628~15859)，但輝達從661.6漲到739美元，漲幅達11.7%，尤其看好的美超微更從579到880.55漲幅52.8%，其他五大AI伺服器也欲小不易，台積電ADR也從115.75到129.27漲幅11.7%，果然告知讀者如健鼎、旺矽、力致、奇鋐、雙鴻、建準、台光電、華泰、金像電、台燿都展現強勢，就連緯創、廣達、技嘉、承啟、麗臺…也表現不錯，我對台股AI伺服器持續創新高的輪漲輪回走勢看多的看法不變，當中最看好華泰，就連車電、電動車如堤維西、東陽、帝寶、貿聯、胡連、騰輝及立隆、欣銓、佳邦…等，也開始走多，因農曆年間有部分車電的美股如安森美從70.83漲到81.67漲幅15.3%，恩智普從214.99漲到233.96美元漲幅8.8%，表現也超強，所以今年我看好AI伺服器及車電，另被動元件、封測、部分IC設計及業績股也大力看好。今年龍年台股業績在Q1落底，之後會呈現逐季成長，各位讀者好好保握以上看好族群，若有適當拉回對波段者皆可分批佈局承接，如堤維西元月營收18.44億，月增26.6%、年增23%，去年EPS 約3元、估今年EPS 3.5~3.9股價低到42.4。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1581期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

美股狂飆後 帶動台股開紅盤

2/23【早晨財經速解讀】輝達爆噴16% 美股多頭確立 美債空頭再現？

一個輝達舉起全世界！台積ADR早盤暴漲4% 日歐美股同創新高

兩個數字 看出輝達AI晶片市場主宰地位

相關新聞

優質AI伺服器發動大行情

台股在農曆年假之後大漲到2/20的18753，而道瓊介於38039～38927及那達在15551～16080，及費半介於4410～4644震盪，到2/16道瓊收38627、那達收15755、費半收4527，在此區間震盪，但只有AI伺服器及應材、ARM漲幅特大，尤其美超微從封關前579.63大漲到1077.87美元。

誰是最低估的散熱會後發先制

農曆年封關我建議投資對AI伺服器皆可抱股過年，主因我判斷AI伺服器今年展開主升段行情，尤其我一直告訴投資人美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，會一直輪漲創新高，果然農曆年假間道瓊是跌230點(38654~38424)，納達是漲231點(15628~15859)，但輝達從661.6漲到739美元，漲幅達11.7%。

雙引擎加持的生技股王～保瑞

政府自2016年規劃5+2產業創新計畫，到2020年的六大核心戰略產業，始終都將生技產業視為重點，因此，生技產業一直被視為繼半導體產業後台灣的下一個「神山」，目前上市櫃生醫公司市值已突破一兆台幣。此外，生技龍年吸金潮啟動，加計去年底辦現增尚在繳款期的5家公司，初步估計首波募資將近50億。

兼具AI、半導體、儲能的潛力股

下周一準備在西班牙舉辦世界行動通訊大會(MWC)，讓各家公司摩拳擦掌，紛紛提前大秀肌肉，Open AI秀出最新模型Sora，能夠根據文字描述，來產生1分鐘高品質的影片，聯發科(2454)也將推出Edge AI影片創作，帶給大家最新的邊緣生成式AI。

新年新飆股 軸承三雄還有高點

新的一年就會有新的希望，新的產品，新的規格和新的飆股，金龍年除了大家熟知的AI之外，今年還是摺疊手機元年，根據市場研究機構Counterpoint Research的預測，2024年將是平價折疊手機的元年，全球折疊手機出貨量將達到1.86千萬支。

新年新飆股 矽光子再獲市場青睞

在新春開紅盤龍抬頭行情啟動，市場都在對今年的新題材新飆股展開了追尋，去年大漲過一波的矽光子概念股，雖然離真實應用還有一段時間，但是在市場的想像空間龐大，最近再度成為市場的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。