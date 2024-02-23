新年新飆股 軸承三雄還有高點
【撰文／張文赫】
新的一年就會有新的希望，新的產品，新的規格和新的飆股，金龍年除了大家熟知的AI之外，今年還是摺疊手機元年，根據市場研究機構Counterpoint Research的預測，2024年將是平價折疊手機的元年，全球折疊手機出貨量將達到1.86千萬支，2027年更將突破1億支，年複合成長率達50.6%。其中，中國品牌將佔據58.6%的市占率，而蘋果也有望在2025年推出自家的折疊產品，與三星競爭高端市場。
台灣軸承三雄有關鍵地位
軸承三雄，包括新日興 (3376)、兆利 (3548) 及富世達 (6805)，對於今年的營運展望都相當正面。
新日興是全球筆電軸承龍頭廠，市占約25%，新日興與蘋果在軸承領域合作多年，有望成為蘋果折疊手機主力供應商，然而，由於新日興不想接受中國手機品牌業者的排他條款，目前折疊機訂單較無斬獲，但是也是想像空間最大的軸承廠。
兆利是華為的主力供應商，並與其簽署了排他性合約，限制了其與其他中國客戶的合作空間，但也保障了其穩定的訂單量和高毛利率。兆利預期2024年平價折疊手機成長將帶動其本業EPS平均以近50%的速度向上。
富世達則是多元化的供應商，除了華為外，還有OPPO、Vivo、小米等中國品牌以及Google等美系品牌的訂單。也因此受惠於折疊手機需求上揚，元月合併營收持續小幅創高，符合市場預期，二月雖有農曆過年與工作天數較少干擾，不過在摺疊機訂單成長，以及客戶推出新產品挹注下，富世達二月營收仍可維持高年增長態勢。
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