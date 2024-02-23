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美股狂飆後 帶動台股開紅盤

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

過年期間美股大漲，讓台股新春開盤，補漲跳空過歷史新高，讓大家龍年有了好兆頭。國際股市中，輝達不遑多讓不斷改寫歷史新高，50%漲幅也帶動供應鏈股價往上飆升，而美超微250%的漲幅一舉成為今年妖股，也讓麗臺去年第四季轉虧為盈，今年股價漲幅逼近一倍。輝達跟美超微亮眼的表現，有望刺激台股的伺服器代工緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)，以及PCB廠健鼎(3044)、金像電(2368)、CCL廠台光電(2383)等相關供應鏈。台灣是全球AI伺服器的大本營，身價必然跟著水漲船高，領先市場中就是要看AI，而龍年的熱門話題仍舊會圍繞在AI上，今天我們將產業聚焦在最大的受惠供應鏈之一，PCB。

營收股價創新高，PCB漲不停

元月是淡月，各家的營收卻都再創新高，顯示著淡季不淡，旺季則將更旺，元月有好幾家AI營收創下歷史新高，奇鋐(3017)，台光電(2383)、金像電(2368)，AI第二季伺服器將會有拉貨的情況發生，由於第一季淡季料源不夠，零組件會先拉貨。這樣的狀況，很像過去iPhone，每年6-7月零組件先行拉貨，像是鏡頭概念股都會先開始漲，到年底，組裝廠鴻海才會開出業績。這次元月份AI零組件先行拉貨，而伺服器像是廣達，營收相對比較差，月減將近22%，一方面是淡月，一方面則是因為CPU還沒真正放量，等到了第二季伺服器開始放量後，業績爆發，下半年就更不用說了。

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優質AI伺服器發動大行情

台股在農曆年假之後大漲到2/20的18753，而道瓊介於38039～38927及那達在15551～16080，及費半介於4410～4644震盪，到2/16道瓊收38627、那達收15755、費半收4527，在此區間震盪，但只有AI伺服器及應材、ARM漲幅特大，尤其美超微從封關前579.63大漲到1077.87美元。

誰是最低估的散熱會後發先制

農曆年封關我建議投資對AI伺服器皆可抱股過年，主因我判斷AI伺服器今年展開主升段行情，尤其我一直告訴投資人美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，會一直輪漲創新高，果然農曆年假間道瓊是跌230點(38654~38424)，納達是漲231點(15628~15859)，但輝達從661.6漲到739美元，漲幅達11.7%。

雙引擎加持的生技股王～保瑞

政府自2016年規劃5+2產業創新計畫，到2020年的六大核心戰略產業，始終都將生技產業視為重點，因此，生技產業一直被視為繼半導體產業後台灣的下一個「神山」，目前上市櫃生醫公司市值已突破一兆台幣。此外，生技龍年吸金潮啟動，加計去年底辦現增尚在繳款期的5家公司，初步估計首波募資將近50億。

兼具AI、半導體、儲能的潛力股

下周一準備在西班牙舉辦世界行動通訊大會(MWC)，讓各家公司摩拳擦掌，紛紛提前大秀肌肉，Open AI秀出最新模型Sora，能夠根據文字描述，來產生1分鐘高品質的影片，聯發科(2454)也將推出Edge AI影片創作，帶給大家最新的邊緣生成式AI。

新年新飆股 軸承三雄還有高點

新的一年就會有新的希望，新的產品，新的規格和新的飆股，金龍年除了大家熟知的AI之外，今年還是摺疊手機元年，根據市場研究機構Counterpoint Research的預測，2024年將是平價折疊手機的元年，全球折疊手機出貨量將達到1.86千萬支。

新年新飆股 矽光子再獲市場青睞

在新春開紅盤龍抬頭行情啟動，市場都在對今年的新題材新飆股展開了追尋，去年大漲過一波的矽光子概念股，雖然離真實應用還有一段時間，但是在市場的想像空間龐大，最近再度成為市場的焦點。

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