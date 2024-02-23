美股狂飆後 帶動台股開紅盤

【撰文／王榮旭】

過年期間美股大漲，讓台股新春開盤，補漲跳空過歷史新高，讓大家龍年有了好兆頭。國際股市中，輝達不遑多讓不斷改寫歷史新高，50%漲幅也帶動供應鏈股價往上飆升，而美超微250%的漲幅一舉成為今年妖股，也讓麗臺去年第四季轉虧為盈，今年股價漲幅逼近一倍。輝達跟美超微亮眼的表現，有望刺激台股的伺服器代工緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)，以及PCB廠健鼎(3044)、金像電(2368)、CCL廠台光電(2383)等相關供應鏈。台灣是全球AI伺服器的大本營，身價必然跟著水漲船高，領先市場中就是要看AI，而龍年的熱門話題仍舊會圍繞在AI上，今天我們將產業聚焦在最大的受惠供應鏈之一，PCB。

營收股價創新高，PCB漲不停

元月是淡月，各家的營收卻都再創新高，顯示著淡季不淡，旺季則將更旺，元月有好幾家AI營收創下歷史新高，奇鋐(3017)，台光電(2383)、金像電(2368)，AI第二季伺服器將會有拉貨的情況發生，由於第一季淡季料源不夠，零組件會先拉貨。這樣的狀況，很像過去iPhone，每年6-7月零組件先行拉貨，像是鏡頭概念股都會先開始漲，到年底，組裝廠鴻海才會開出業績。這次元月份AI零組件先行拉貨，而伺服器像是廣達，營收相對比較差，月減將近22%，一方面是淡月，一方面則是因為CPU還沒真正放量，等到了第二季伺服器開始放量後，業績爆發，下半年就更不用說了。

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