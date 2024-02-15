注意本益比偏低的優質股進場機會 長榮航(2618)

【撰文／錢冠州】

龍年我們看好三組低檔產業，分別是面板、鋼鐵及航空航運相關，面板股在過去一段時間持續與大家分析，目前產業及股價仍在相對低檔區，而今年中包含歐洲杯及巴黎奧運等有兩場大型運動賽事，接續下半年消費旺季及美國總統大選，這段期間就有機會持續走出回升行情，而鋼鐵股經過過去長時間修正，產業也來到相對打底的位置，當然包含鋼鐵等原物料股的行情，還會與中國大陸的刺激經濟有關，行情的發動時刻仍須等待，不過，這也不失為低檔佈局的好時機，至於航空及航運我們可以注意包含長榮航(2618)及散裝航運相關個股，長榮航(2618)罷工告一段落，但以目前的股價來說，本益比約8倍左右，也就屬於相對股價便宜且配息不錯的選項，就股價技術面來說，長榮航(2618)處於平台整理的區間，長期位置在經過過去兩年的調整過後也是波段低位階，加上今年獲利動能強勁，也是我們接下來可以注意的方向。

農曆年前台股及國際股市都向上收高，以指數趨勢來說多頭仍強，但就相對位置來說卻是在高檔，而年後行情還是有機會走出高檔震盪的走勢，所以這個階段的操作策略就是選股不選市，低檔區的股票可以做為長期投資的方向，包含面板、鋼鐵及航空航運等，大致仍是在低檔整理的階段，面板股仍以群創(3481)為指標股。

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