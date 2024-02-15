誰是農曆年後會大漲的業績股

【撰文／黃清照】

農曆年封關(2/5)台股收在18096，萬八失而復得，主因道瓊從32327大漲到38783，共漲6456點，2/2收38654，納達從12543漲到15664漲3121，2/2收15628，費半從3151上漲到4556，2/2收4336，這個漲幅都遠遠大於台股自15975~18138。而美股之所以這麼強勢，是因7大AI伺服器：輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，大幅輪流創新高，且這7大主流股今年大部分都大增資本支出，意味今年業績會大好，所以我對7大伺服器的看法不變：輪漲、輪回再輪漲會不停的創新高，而全世界上AI伺服器最佳供應鏈在台灣，如包括半導體元件：晶圓代工、ASIC、先進封裝、高頻寬記憶體等，再加上AI伺服器所搭載的各項規格升級的零組件：散熱模組、電源供應器、PCB、CCL、滑軌、機殼等，涵括眾多，所以台灣AI伺服器相關股，會由這些輪番上漲，目前我認為奇鋐、建準、雙鴻、台光電、台燿、金像電、技嘉…漲多，上漲到此我建議投資人先不殺低逢高賣1/2，分兩個點分批賣，等適當回檔要漲再漲反而是好事。但賣掉的1/2等適當回檔8~13%再回補。輪由低估的緯創、廣達、光寶科、健鼎、華泰、承啟、金居、英業達、聯茂、力致、旺矽及日月光、力成、矽格、台星科、台積電…等輪漲。而本益比太高且漲幅已大3~6倍，如先進光、華城、富士達、兆力、萬潤…先出2/3。

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