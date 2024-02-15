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日股飆上34年新高！日圓暫時回升…現在該如何投資？

富國島丟包案 觀光署最快今開罰年代旅遊停業3個月

不一定要出國！他問國旅哪個縣市最好玩 網推1地：沒有盤子價

IP只會買貴不會買錯

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

從去年底到農曆封關前這段時間，最具話題性最高的族群「IP矽智財」以神盾集團作為代表，去年10月底安國(8054)布投資7億元入股星河半導體，朝轉型成為客製化IC和IP授權公司的目標前進，股價一路大漲，今年一月初，神盾(6462)收購乾瞻科技的100%股權，市場看好乾瞻成為神盾的100%持股子公司，有助於填補集團在矽智財方面的缺口，整合集團IP資源，神盾股價也創下新高。

如果看基本面，神盾跟安國去年都是虧損連連，但只要掛上IP矽智財，股價就可以扶搖直上，再舉一檔為例，金麗科(3228)今年前三季賠了1.05元，淨值不到10元，停止信用交易，但阻止不了金麗科的漲勢，X86廠商相繼退出後，金麗科是少數可以自主開發的公司之一。因應中國大陸、東南亞等非先進製程，金麗科第二代Chiplet架構，符合x86 HPC核心晶片在地生產的自主要求，也是金麗科未來商機所在。

智原今年成長性強

矽智財只會買貴不會買錯，要比較今年獲利成長性，智原(3035)股價被嚴重低估，今年智原有三大成長來源，去年12月宣布以2000萬美元收購美國老牌矽智財公司Aragio Solution，該公司擁有從0.13微米到3奈米製程的I/O Library相關IP，並與國際大廠晶圓代工廠合作。這項併購將讓智原在介面IP領域布局更趨完整，打開智原除了聯電及三星以外其他代工廠的生意 。

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ABF載板龍景再現黑馬：欣興

台積電1/18 發表的財測彰顯出人工智慧(AI)將是推動全球半導體產業的關鍵力量，引發市場對於高階ABF的需求上揚之預期。筆者認為受惠半導體高階製程驅動ABF載板需求，加上先進封裝擴散至各領域，ABF載板於2024年起榮景再現。

龍年行大運 股市提早發紅包

今年第一次的FOMC，鮑爾澆熄了這幾天熱絡的市場，三月將按兵不動，五月才有可能會開始降息，大盤熄火後，櫃買中小型股開始向上飆漲，類股呈現良性輪動，電子股休息就換金融傳產接棒補漲，輪動就代表著多頭行情。

誰是農曆年後會大漲的業績股

農曆年封關(2/5)台股收在18096，萬八失而復得，主因道瓊從32327大漲到38783，共漲6456點，2/2收38654，納達從12543漲到15664漲3121，2/2收15628，費半從3151上漲到4556，2/2收4336，這個漲幅都遠遠大於台股自15975~18138。而美股之所以這麼強勢，是因7大AI伺服器：輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，大幅輪流創新高。

注意本益比偏低的優質股進場機會 長榮航(2618)

龍年我們看好三組低檔產業，分別是面板、鋼鐵及航空航運相關，面板股在過去一段時間持續與大家分析，目前產業及股價仍在相對低檔區，而今年中包含歐洲杯及巴黎奧運等有兩場大型運動賽事，接續下半年消費旺季及美國總統大選，這段期間就有機會持續走出回升行情。

面板產業回升！友達&群創先朝向淨值前進

友達(2409)淨值21元左右，群創(3481)的淨值也在25元附近，過去兩者在產業下修及基本面虧損時，股價也就跌落在淨值以下，但今年度開始產業出現轉折向上，而一月面板報價也出現回升的景象，券商法人紛紛調高友達及群創等面板股獲利預期，虧轉盈或出現小幅獲利皆有!

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