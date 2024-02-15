IP只會買貴不會買錯

【撰文／張文赫】

從去年底到農曆封關前這段時間，最具話題性最高的族群「IP矽智財」以神盾集團作為代表，去年10月底安國(8054)布投資7億元入股星河半導體，朝轉型成為客製化IC和IP授權公司的目標前進，股價一路大漲，今年一月初，神盾(6462)收購乾瞻科技的100%股權，市場看好乾瞻成為神盾的100%持股子公司，有助於填補集團在矽智財方面的缺口，整合集團IP資源，神盾股價也創下新高。

如果看基本面，神盾跟安國去年都是虧損連連，但只要掛上IP矽智財，股價就可以扶搖直上，再舉一檔為例，金麗科(3228)今年前三季賠了1.05元，淨值不到10元，停止信用交易，但阻止不了金麗科的漲勢，X86廠商相繼退出後，金麗科是少數可以自主開發的公司之一。因應中國大陸、東南亞等非先進製程，金麗科第二代Chiplet架構，符合x86 HPC核心晶片在地生產的自主要求，也是金麗科未來商機所在。

智原今年成長性強

矽智財只會買貴不會買錯，要比較今年獲利成長性，智原(3035)股價被嚴重低估，今年智原有三大成長來源，去年12月宣布以2000萬美元收購美國老牌矽智財公司Aragio Solution，該公司擁有從0.13微米到3奈米製程的I/O Library相關IP，並與國際大廠晶圓代工廠合作。這項併購將讓智原在介面IP領域布局更趨完整，打開智原除了聯電及三星以外其他代工廠的生意 。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1580期，訂購專線：02-6608-3998】