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龍年行大運 股市提早發紅包

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

今年第一次的FOMC，鮑爾澆熄了這幾天熱絡的市場，三月將按兵不動，五月才有可能會開始降息，大盤熄火後，櫃買中小型股開始向上飆漲，類股呈現良性輪動，電子股休息就換金融傳產接棒補漲，輪動就代表著多頭行情，若是在農曆年休市期間，國際上沒有重大的利空，加權今年將有望挑戰前高18619點。

APPLE VISION PRO於2/2在美國正式發售，一登錄官網馬上搶購一空，首周就賣出台數快20萬台，目前官網預定要等到三月中以後，其他發售區域還沒公告。這搶購一空的熱潮，驗證了AI伺服器廣達(2382)董事長林百里在旺年會上所喊的「AI的時代來臨」，也將正式展開元宇宙的時代。

今年不BI，要AI

AI供應端上股價持續創歷史新高，需求端上，OpenAI、Google、Meta都在建立通用AI(Artificial General Intelligence，AGI)，其中META董事長祖克柏近期改組AI部門，並開始訓練下一代大型語言模型Llama 3。此模型不僅能自己撰寫程式碼，並具有進階推理及規畫能力。META為了訓練Llama 3，預計在今年底前會採購35萬塊H100晶片來建設AI伺服器。

今年的主流股仍然會圍繞在AI題材，在美國CES展上，AI百花齊放，從車用、智慧家居、AI PC/NB到AI手機，其中手機AI中，誰會是台股最大的受益者? 最近很多AI手機的研討會舉辦，法人一致看好，認為最佳收益者將會是國內IC設計的王者「聯發科(2454)」，主流在哪裡，股價會說話，皆給予買進評等並調高目標價。

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ABF載板龍景再現黑馬：欣興

台積電1/18 發表的財測彰顯出人工智慧(AI)將是推動全球半導體產業的關鍵力量，引發市場對於高階ABF的需求上揚之預期。筆者認為受惠半導體高階製程驅動ABF載板需求，加上先進封裝擴散至各領域，ABF載板於2024年起榮景再現。

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誰是農曆年後會大漲的業績股

農曆年封關(2/5)台股收在18096，萬八失而復得，主因道瓊從32327大漲到38783，共漲6456點，2/2收38654，納達從12543漲到15664漲3121，2/2收15628，費半從3151上漲到4556，2/2收4336，這個漲幅都遠遠大於台股自15975~18138。而美股之所以這麼強勢，是因7大AI伺服器：輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，大幅輪流創新高。

注意本益比偏低的優質股進場機會 長榮航(2618)

龍年我們看好三組低檔產業，分別是面板、鋼鐵及航空航運相關，面板股在過去一段時間持續與大家分析，目前產業及股價仍在相對低檔區，而今年中包含歐洲杯及巴黎奧運等有兩場大型運動賽事，接續下半年消費旺季及美國總統大選，這段期間就有機會持續走出回升行情。

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