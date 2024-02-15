龍年行大運 股市提早發紅包

【撰文／王榮旭】

今年第一次的FOMC，鮑爾澆熄了這幾天熱絡的市場，三月將按兵不動，五月才有可能會開始降息，大盤熄火後，櫃買中小型股開始向上飆漲，類股呈現良性輪動，電子股休息就換金融傳產接棒補漲，輪動就代表著多頭行情，若是在農曆年休市期間，國際上沒有重大的利空，加權今年將有望挑戰前高18619點。

APPLE VISION PRO於2/2在美國正式發售，一登錄官網馬上搶購一空，首周就賣出台數快20萬台，目前官網預定要等到三月中以後，其他發售區域還沒公告。這搶購一空的熱潮，驗證了AI伺服器廣達(2382)董事長林百里在旺年會上所喊的「AI的時代來臨」，也將正式展開元宇宙的時代。

今年不BI，要AI

AI供應端上股價持續創歷史新高，需求端上，OpenAI、Google、Meta都在建立通用AI(Artificial General Intelligence，AGI)，其中META董事長祖克柏近期改組AI部門，並開始訓練下一代大型語言模型Llama 3。此模型不僅能自己撰寫程式碼，並具有進階推理及規畫能力。META為了訓練Llama 3，預計在今年底前會採購35萬塊H100晶片來建設AI伺服器。

今年的主流股仍然會圍繞在AI題材，在美國CES展上，AI百花齊放，從車用、智慧家居、AI PC/NB到AI手機，其中手機AI中，誰會是台股最大的受益者? 最近很多AI手機的研討會舉辦，法人一致看好，認為最佳收益者將會是國內IC設計的王者「聯發科(2454)」，主流在哪裡，股價會說話，皆給予買進評等並調高目標價。

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