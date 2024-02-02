面板產業回升！友達&群創先朝向淨值前進

撰文／錢冠州

友達(2409)淨值21元左右，群創(3481)的淨值也在25元附近，過去兩者在產業下修及基本面虧損時，股價也就跌落在淨值以下，但今年度開始產業出現轉折向上，而一月面板報價也出現回升的景象，券商法人紛紛調高友達及群創等面板股獲利預期，虧轉盈或出現小幅獲利皆有! 那麼當產業已經轉向健康及公司開始獲利，而這時股價仍持續在淨值以下還有一段距離的情況就顯得不合理，所以我預期，面板股或相關上下游的個股股價走勢，將不一定與目前高檔的指數具備連動性，而是走出自己的道路居多，這也是我們現階段所瞄準的方向，當然除了面板族群，其他產業也多有這樣的契機，例如航運及鋼鐵等，過往兩年來都是比較低迷的時刻! 而經歷產業與股價調整過後，現在就等待正式回升的訊號，這是我們目前建立持股抱股過年，甚至在年後於2024年的整體持股策略，都會圍繞在這些低本益比且低股價，甚至低股價淨值比，而產業將要開始否極泰來的標的。

我們在2024年一開始的投資策略就是「抓住從低檔起飛的族群」，面板，就是重點的一環，以基本面來看，過去兩年經歷明顯的產業調整，而現階段則來到接近調整完畢的時刻! 今年起年中間有兩場包含奧運及歐洲杯等大型運動賽事，下半年又是美國總統大選及消費旺季來臨，而現階段面板股股價仍處於相對低檔，除了友達(2409)及群創(3481)，其上下游的產業均有機會。

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