擁二刀流商機的散熱股～建準

撰文／賴建承

龍年封關前，台股終於站上了萬八大關，由於美股紛紛在元月份創下歷史新高，研判台股龍年也將不寂寞，只要台幣維持強勢，突破18619再創歷史新高指日可待，當然這需要看主流電子股來帶動，除了台積電外，AI龐大的部隊將最為關鍵。年前AI股宛如深淵巨龍甦醒，在IP股與二刀流AI股帶動下，呈現舞龍耀新春，利用強攻的氣勢來迎接新的一年到來。不論是廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)等組裝股轉強外，金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)等股價也不惶多讓，甚至散熱的雙鴻(3324)與奇鋐(3017)股價更是創下歷史新高，顯示龍年選飆股必須要具有二刀流概念，故兼具AI NB、PC及伺服器雙重概念之標的才是下波主流。

AI PC散熱產品售價提升2~3成

隨著健策、雙鴻、奇鋐等股價先後寫下歷史新高之際，散熱風扇大廠建準(2421)股價就顯得低估，建準原本就是NB與PC風扇的主要提供者，在AI PC風扇用量將較傳統PC大幅增加，預計2024年第2季或第3季開始貢獻營收，而NB客戶則專注於軟體升級調整硬體規格，在用量倍增下，看好出貨量翻倍。相較於一般PC，AI PC產品單位售價提升20~30%，風扇用量也會變多，預期來自AI PC的營收貢獻自下半年至2025年都會上升，故一直到2025年的展望均相當樂觀。此外，因汽車運算能力提升，及先進駕駛輔助系統(ADAS)發展，預期2024年車用事業營收可望成長4~5成。

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