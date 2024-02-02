撰文／黃清照

台股在1/29收18119正式站上18000點，在龍年走多頭，尤其AI伺服器走主升段的帶動下盤勢看好，大部分類股在度過Q1的淡季，且是龍年的谷底，有不少族群將呈現Q1~Q4逐季成長的態勢下，將呈現一波較一波為高的走法，尤其AI伺服器在Q1衰退幅度較小，且本益比偏低，及尤其在美7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷哥、亞馬遜、微軟的帶動下，會在漲多經適當回檔，之後又在走多，尤其輝達在1/26前攻高到628.49突破8/24高點502.66美元，超微高點184.92突破6/13高點132.83美元，美超微高點到496.78突破先前高點357美元一大段，台灣的AI伺服器離先前7~8月高點還有一大段，所以台灣AI伺服器會大漲，任何一檔拉回都是買點，尤其緯創、廣達、光寶科、健鼎、承啟、金居、華泰、神達、英業達、台光電、奇鋐、雙鴻、技嘉、台燿、力致、旺矽、緯穎做良性輪漲，另低本益比的欣銓、矽格、頎邦、台星科、力成、日月光、聯電、台積電、立隆、國巨、尼克森、中美晶、環球晶、瑞儀、聯發科、聯詠、矽創、致新、聯陽、虹堡、微星、華碩、材料、嘉澤…及車電的東陽、堤維西、華車、佳邦、胡連、貿聯、健合興、騰輝…看好。另大看好低基期的希華、聚合、萬泰科(待下期在說明)。

龍年AI伺服器走主升段的雙雄：廣達、台光電

廣達去年前三季EPS 7.63，估全年EPS 10，今年在AI伺服器、PC、車用全面AI化並導入製造、醫療、移動駕駛各領域，且在強勁的訂單動能及更好的GPU供應及其全面的CSP客戶群帶動下，對AI伺服器今年大成長。

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