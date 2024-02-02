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2024續吹AI風 亂流後台股上「萬八」

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／王榮旭

2024年開市後，台股陷入一陣亂流，去年收關時，加權指數才正準備挑戰「萬八」，隨著新年來臨，局勢反而變的不明朗，1/16、17外資連續兩天大舉賣出，高達451億與782億，成為台股歷史上第三大賣超，僅次於2021年的944億元以及2022年的823億元，更讓台股從1/2的17956暴跌到17100附近，讓投資人們開始感到恐慌。

美股這時彷彿是台股的救星， 輝達(NVIDA)自1/3以來大漲27%，來到歷史新高603.31，超微(AMD)亦有30.3%的飆漲，創新高來到174.2。其中最令人矚目的則是美超微(SMCI)，在1/19上修財測後大漲35%，今年漲幅更是高達65%。個股強勢的漲幅也幫助四大指數S&P500、道瓊指數以及費半指數突破阻力，創下歷史新高，那斯達克也創下近兩年來的新高點，這樣牛市的氛圍也讓外資1/19在台股反手大舉買進808億。

AI教父為台股伺服器亮紅燈

1/20輝達創辦人黃仁勳再度蒞臨台灣，AI教父不僅讓寧夏夜市人滿為患，更是再度掀起AI的熱潮，讓輝達相關概念股一起搭上這班順風車。這樣熟悉的場景，不禁讓人聯想到去年的光景，5/20黃仁勳首度來台，當天NVDA的股價跳空大漲，同時ODM廠緯創(3231)也共襄盛舉，強勢亮燈，而今年1/19漲停後，1/20更是跳空，不到三天的時間大漲接近20%。

外資報告中提到，亞洲半導體供應鏈在今年下半年B100的產量預估約為500-600萬片，H100/H200出貨量會在今年Q2開始成長。在產能部分，台積電在法說會中提到CoWoS產能緊張狀況將延續到2025年。

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友達(2409)淨值21元左右，群創(3481)的淨值也在25元附近，過去兩者在產業下修及基本面虧損時，股價也就跌落在淨值以下，但今年度開始產業出現轉折向上，而一月面板報價也出現回升的景象，券商法人紛紛調高友達及群創等面板股獲利預期，虧轉盈或出現小幅獲利皆有!

龍年選股必備 AI伺服器概念股

台積電元月法說會釋出AI股利多展望後，輝達創辦人黃仁勳即將再度來台，激勵輝達概念股及AI PC概念股狂漲，指標股緯穎（6669）受惠於AI伺服器需求大增，拉升營收表現，可望帶動後續獲利增長。緯穎公告去年自結財報表現，去年全年營收2419.01億元，雖然年減17.4%，但為歷史次高紀錄。

龍年AI伺服器走主升段的雙雄

台股在1/29收18119正式站上18000點，在龍年走多頭，尤其AI伺服器走主升段的帶動下盤勢看好，大部分類股在度過Q1的淡季，且是龍年的谷底，有不少族群將呈現Q1~Q4逐季成長的態勢下，將呈現一波較一波為高的走法。

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擁二刀流商機的散熱股～建準

龍年封關前，台股終於站上了萬八大關，由於美股紛紛在元月份創下歷史新高，研判台股龍年也將不寂寞，只要台幣維持強勢，突破18619再創歷史新高指日可待，當然這需要看主流電子股來帶動，除了台積電外，AI龐大的部隊將最為關鍵。

面板股最壞的狀況已經過去

在美股四大指數頻頻下歷史新高之下，台灣科技股，尤其是跟AI相關的，股價都全面噴出，無庸置疑AI是今年台股的主軸，因時間已經非常接近農曆封關，這些AI概念股，股價都在相對的高檔位置，農曆年前很容易出現獲利結帳賣壓，投資朋友再去追高，風險偏大，相對低檔位置的，股價下檔的機會不多，甚至有落後補漲的機會，而面板股在CES展大放異彩新產品趨勢，後市看好。

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