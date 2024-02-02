2024續吹AI風 亂流後台股上「萬八」
撰文／王榮旭
2024年開市後，台股陷入一陣亂流，去年收關時，加權指數才正準備挑戰「萬八」，隨著新年來臨，局勢反而變的不明朗，1/16、17外資連續兩天大舉賣出，高達451億與782億，成為台股歷史上第三大賣超，僅次於2021年的944億元以及2022年的823億元，更讓台股從1/2的17956暴跌到17100附近，讓投資人們開始感到恐慌。
美股這時彷彿是台股的救星， 輝達(NVIDA)自1/3以來大漲27%，來到歷史新高603.31，超微(AMD)亦有30.3%的飆漲，創新高來到174.2。其中最令人矚目的則是美超微(SMCI)，在1/19上修財測後大漲35%，今年漲幅更是高達65%。個股強勢的漲幅也幫助四大指數S&P500、道瓊指數以及費半指數突破阻力，創下歷史新高，那斯達克也創下近兩年來的新高點，這樣牛市的氛圍也讓外資1/19在台股反手大舉買進808億。
AI教父為台股伺服器亮紅燈
1/20輝達創辦人黃仁勳再度蒞臨台灣，AI教父不僅讓寧夏夜市人滿為患，更是再度掀起AI的熱潮，讓輝達相關概念股一起搭上這班順風車。這樣熟悉的場景，不禁讓人聯想到去年的光景，5/20黃仁勳首度來台，當天NVDA的股價跳空大漲，同時ODM廠緯創(3231)也共襄盛舉，強勢亮燈，而今年1/19漲停後，1/20更是跳空，不到三天的時間大漲接近20%。
外資報告中提到，亞洲半導體供應鏈在今年下半年B100的產量預估約為500-600萬片，H100/H200出貨量會在今年Q2開始成長。在產能部分，台積電在法說會中提到CoWoS產能緊張狀況將延續到2025年。
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