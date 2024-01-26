面板產業進入低檔回升行情

【撰文／錢冠州】

我們在2024年一開始的投資策略就是「抓住從低檔起飛的族群」，面板，就是重點的一環，以基本面來看，過去兩年經歷明顯的產業調整，而現階段則來到接近調整完畢的時刻! 今年起年中間有兩場包含奧運及歐洲杯等大型運動賽事，下半年又是美國總統大選及消費旺季來臨，而現階段面板股股價仍處於相對低檔，除了友達(2409)及群創(3481)，其上下游的產業均有機會，例如面板驅動IC，如果面板產業復甦，那麼驅動IC也將是重點環節，重點是目前股價仍處於低檔區，這裡去投資這類別的標的，根本無須在意大盤是否高檔震盪或反轉?我們找便宜好股票來波段操作就是了。

股市在高檔我們依舊毫無壓力的大波段操作

台股經歷一月上半月的修正過後，台積電一個人的武林再度演出，法說內容優異支撐了台股及美國科技股，而後帶領台股衝高的就是AI伺服器族群，包含緯創(3231)及廣達(2382)等都帶領多頭向上，但是，仍有另一支族群從低檔翻揚，那就是面板相關個股，我們過去曾多次分析，面板產業於今年第一季正式落底，而股價當然領先基本面向上，我認為，處於長期位置低檔的面板股將會是今年度相當要注意的大方向，因為產業及股價波段位置夠低，所以操作波段來講，就會顯得毫無壓力，如果基本面越來越好，那麼波段持續走高就可以期待。

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