美光股價創高 模組廠首選～威剛

【撰文／賴建承】

全球半導體景氣可望擺脫2023年衰退的態勢，這可由台積電法說表示2024年美元營收年增估21～25%看出端倪。除了晶圓代工暢旺外，記憶體的復甦也相當明確，包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash將成為2024年首波復甦的半導體產品。其實去年第四季DRAM價格相對持穩，漲價風也持續擴散在各記憶體產品，第一季價格研判將持續上漲，除了PC與NB之加持外，生成式AI市場迅速擴張，更可帶動對於內含記憶體含量與價值的成長空間，故三星及美光規劃在第一季將DRAM價格調漲15～20%；NAND Flash季漲幅則有機會介於18～23%，這對國內的記憶體模組廠商將是一大利多。

小標：記憶體看漲，六檔指標股是焦點

日前美光公布上季財報與本季財測都優於預期，執行長梅羅塔更認為，2024年產品報價將回升，漲勢延續至2025年，激勵美光股價大漲創波段高。由於AI帶來高頻寬記憶體(HBM)產品的成長潛力，尤其是HBM作為3D堆疊技術的高性能DRAM，推升全球HBM市場規模將有機會自去年的15億美元增至2030年的576億美元，年複合成長率高達68%。此外，Gartner預估：2024年記憶體營收年增66.3%，DRAM和NAND年增率分別為88%和49.6%，研判台廠可望受惠於此波全球記憶體價格回升的大趨勢。除了看好南亞科(2408)攻勢再起外，愛普(6531)更可望受惠記憶體復甦下對相關IP需求的成長，然而就財報方面觀察，模組廠的威剛(3260)、創見(2451)；IC設計的群聯(8229)；測試的力成(6239)等六檔將是多方觀察焦點。

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