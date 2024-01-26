投信大回補的AI伺服器飆股

撰文／黃清照

上週我告知美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷哥、亞馬遜、微軟會不畏美股漲多回檔，走自己的上漲道路呈輪漲的創新高走勢，果然輝達漲到603.31、AMD漲到174.72、尤其美超微短短兩天從1/19和1/22從306.47大漲到485.86美元(注意最純的美超微概念股是華泰會大漲)，而台股的AI伺服器嚴重低估，任何一檔都可逢低布局，大盤從1/2的17956高點下修到1/18的17169是第13天，但有時會提早一天12天，當天最低點來到17151，至此上漲到1/23漲到17893，且我告知的四大族群AI伺服器、車電、業績股、台積電一條龍(矽晶圓、IC設計、晶圓代工、封測)，這四大業績股底部會領先在17463~17341，果真在17463~17341先落底，且走自己的上漲道路。從台積電Q1的法說會可看出營收季減4.3%，但HPC及汽車電子呈現持平到小小降、但兩個區塊：智慧手機及消費電子(PC)，會出現明顯的下降，因蘋果的手機最旺在Q4，而PC Q1屬淡季，所以布局的重心在AI伺服器、封測及車電，而封測的布局的主因是AI伺服器會讓當中測試時間拉長一倍，且價格又比較高，所以封測是一個大主流，記得AI伺服器、封測、台積電一條龍拉回都是買點。尤其華泰、英業達、廣達、緯創、奇鋐、台光電、健策、旺矽、光寶科、承啟、金居、台燿…及欣銓、矽格…車電的東陽、佳邦、騰輝、胡連、立隆…拉回都可酌量布局。

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