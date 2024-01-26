撰文／張文赫

面板股最壞的狀況已經過去

在美股四大指數頻頻下歷史新高之下，台灣科技股，尤其是跟AI相關的，股價都全面噴出，無庸置疑AI是今年台股的主軸，因時間已經非常接近農曆封關，這些AI概念股，股價都在相對的高檔位置，農曆年前很容易出現獲利結帳賣壓，投資朋友再去追高，風險偏大，相對低檔位置的，股價下檔的機會不多，甚至有落後補漲的機會，而面板股在CES展大放異彩新產品趨勢，後市看好。

面板價格今年逐季往上

近期電視面板供需狀況持續好轉，供給面來看，面板廠在淡季加大減產力道、喊止跌，另一方面則是有補償膜供應商ZEON停工問題，引發偏光片供給缺口，均有助於支撐面板價格。需求面來看，大陸品牌針對北美退稅季需求備貨，因此電視面板需求有所回升。隨著客戶拉貨動能增加，1月份電視面板價格全面止跌，部分32吋低價產品還小漲1美元，讓面板產業提前看到春燕。

預期第2季受海外備貨需求影響，再加上體育賽事巴黎奧運會，拉貨動能較佳，價格可望開始上漲並延續至第3季旺季，第4季再開始出現下滑，以終端需求來看，預估全球電視出貨量自2023年2.14億台成長至2024年2.15億台。

面板雙虎股價都低於淨值

群創(3481)今年電視面板可望受惠大型運動賽事、NB則受惠換機需求，在目前面板廠低稼動率、市場庫存維持健康水位下，將促使今年第2季面板報價出現上漲。

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