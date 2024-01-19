快訊

監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／錢冠州

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，而總統大選過後各項政治不確定因素消除，個股表現也就將回歸基本面，雖然目前指數處於相對高基期，但如果從2024年的選股來說，我們專找低檔區的重點族群，那麼目前在股價低基期，但是今年卻有大轉機的產業或個股在哪呢?

2024年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群，預估手機及PC及TV等皆有進入回升的趨勢，不過，如果已經來到短線高檔區的標的如中系手機相關及PC相關股，就不追價或先行獲利了結，因為指數將要就入整理，而前波漲幅較大的標的也有可能會進入修正或盤整，也許接下來的主流族群會換，低基期為重點考量之一，我們抓產業及股價均從低檔開始落底回升，且基本面在今年將開始成長的方向，以面板股來說，產業庫存水位已經來到低檔開始回升的階段，雖然目前報價尚未提升，但是在供給受控的情況下，生產秩序已回復到健康的階段，而2024年包含巴黎奧運及今年中的歐洲冠軍杯等大型運動賽事，預估將會刺激TV需求全面回升，所以，目前股價在波段低檔的群創(3481)及友達(2409)等，應該就具備股價從低檔開始往上的波段操作機會。

以群創(3481)來說，面板產業經歷過去兩年的回檔，產業供給已經達到規律的階段，而預估今年在包含歐洲盃及奧運等運動題材加持下，產業面預估將出現轉折向上的機會。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1577期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

奧運／駐法代表吳志中力挺中華隊 提醒國人小心扒手

巴黎奧運／體育署參訪團拜會駐法代表處 吳志中大使全力相挺

群創、日月光 四檔來電

連4個交易日賣超！外資提款逾1400億元 土洋大買群創爆巨量

相關新聞

IP股下一檔千金股王

今年是AI需求和應用爆發元年，選股邏輯從去年AI伺服器到AI PC，今年爆發是真正受惠的「矽智財」，當一家 IC 設計公司要開發新的晶片，它不需要自行設計與規劃晶片的每個細節，只要向 IP 公司購買成熟的 IP 模組，放入自家晶片的某個區塊，就能實現某個特定功能。

受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，而總統大選過後各項政治不確定因素消除，個股表現也就將回歸基本面，雖然目前指數處於相對高基期，但如果從2024年的選股來說，我們專找低檔區的重點族群，那麼目前在股價低基期，但是今年卻有大轉機的產業或個股在哪呢?

資本支出倍增獲大訂單的飆股

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法。

三引擎加持的IP股～愛普

隨著AI的趨勢發展愈加明確，IP與ASIC就成為各半導體廠商追逐之焦點，難怪世芯-KY(3661)會成為股王，此外，日前包括矽統(2363)及英業達(2356)，也在IP題材下大漲過一波。近期神盾(6462)宣布斥資47億元取得乾瞻科技100%股權，將擴大IP布局，讓神盾股價飆漲停創波段高。

安謀股價創新高的啟示

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。