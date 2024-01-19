受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

撰文／錢冠州

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，而總統大選過後各項政治不確定因素消除，個股表現也就將回歸基本面，雖然目前指數處於相對高基期，但如果從2024年的選股來說，我們專找低檔區的重點族群，那麼目前在股價低基期，但是今年卻有大轉機的產業或個股在哪呢?

2024年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群，預估手機及PC及TV等皆有進入回升的趨勢，不過，如果已經來到短線高檔區的標的如中系手機相關及PC相關股，就不追價或先行獲利了結，因為指數將要就入整理，而前波漲幅較大的標的也有可能會進入修正或盤整，也許接下來的主流族群會換，低基期為重點考量之一，我們抓產業及股價均從低檔開始落底回升，且基本面在今年將開始成長的方向，以面板股來說，產業庫存水位已經來到低檔開始回升的階段，雖然目前報價尚未提升，但是在供給受控的情況下，生產秩序已回復到健康的階段，而2024年包含巴黎奧運及今年中的歐洲冠軍杯等大型運動賽事，預估將會刺激TV需求全面回升，所以，目前股價在波段低檔的群創(3481)及友達(2409)等，應該就具備股價從低檔開始往上的波段操作機會。

以群創(3481)來說，面板產業經歷過去兩年的回檔，產業供給已經達到規律的階段，而預估今年在包含歐洲盃及奧運等運動題材加持下，產業面預估將出現轉折向上的機會。

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