三引擎加持的IP股～愛普

撰文／賴建承

隨著AI的趨勢發展愈加明確，IP與ASIC就成為各半導體廠商追逐之焦點，難怪世芯-KY(3661)會成為股王，此外，日前包括矽統(2363)及英業達(2356)，也在IP題材下大漲過一波。近期神盾(6462)宣布斥資47億元取得乾瞻科技100%股權，將擴大IP布局，讓神盾股價飆漲停創波段高，而同時間IP大廠智原(3035)，也宣布以2千萬美元併購美國老牌矽智財公司Aragio Solution，補強I/O 相關IP方面的布局。Aragio Solution深耕I/O相關 IP多年，製程包括0.18微米到3奈米製程，客戶包括台積電等各大晶圓廠，讓智原觸角不再侷限在聯電集團身上，2024年起的展望得以樂觀，也讓智原股價創下歷史新高。由於世芯-KY拉開比價空間，研判2024年大成長的IP股將掀起比價效應，其中伴隨記憶體復甦的愛普(6531)也可望雨露均霑。

IP股擁四千金~智原、愛普掀比價

在IP與ASIC相關公司中，包括了世芯-KY、力旺、創意、M31等四千金，更凸顯此產業之重要性，由於這四檔千金股今年之本益比均達50倍以上，研判對於只有38倍的智原(3035)與47倍的愛普(6531)就顯得仍有上漲空間，除了看好智原股價外，力晶集團的愛普也不容小覷。愛普為記憶體IC的研發、設計、製造與銷售之IC設計公司，並且提供矽智財技術支援與授權，為全球Pseudo SRAM記憶體晶片領導廠。

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