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監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

三引擎加持的IP股～愛普

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／賴建承

隨著AI的趨勢發展愈加明確，IP與ASIC就成為各半導體廠商追逐之焦點，難怪世芯-KY(3661)會成為股王，此外，日前包括矽統(2363)及英業達(2356)，也在IP題材下大漲過一波。近期神盾(6462)宣布斥資47億元取得乾瞻科技100%股權，將擴大IP布局，讓神盾股價飆漲停創波段高，而同時間IP大廠智原(3035)，也宣布以2千萬美元併購美國老牌矽智財公司Aragio Solution，補強I/O 相關IP方面的布局。Aragio Solution深耕I/O相關 IP多年，製程包括0.18微米到3奈米製程，客戶包括台積電等各大晶圓廠，讓智原觸角不再侷限在聯電集團身上，2024年起的展望得以樂觀，也讓智原股價創下歷史新高。由於世芯-KY拉開比價空間，研判2024年大成長的IP股將掀起比價效應，其中伴隨記憶體復甦的愛普(6531)也可望雨露均霑。

IP股擁四千金~智原、愛普掀比價

在IP與ASIC相關公司中，包括了世芯-KY、力旺、創意、M31等四千金，更凸顯此產業之重要性，由於這四檔千金股今年之本益比均達50倍以上，研判對於只有38倍的智原(3035)與47倍的愛普(6531)就顯得仍有上漲空間，除了看好智原股價外，力晶集團的愛普也不容小覷。愛普為記憶體IC的研發、設計、製造與銷售之IC設計公司，並且提供矽智財技術支援與授權，為全球Pseudo SRAM記憶體晶片領導廠。

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IP股下一檔千金股王

今年是AI需求和應用爆發元年，選股邏輯從去年AI伺服器到AI PC，今年爆發是真正受惠的「矽智財」，當一家 IC 設計公司要開發新的晶片，它不需要自行設計與規劃晶片的每個細節，只要向 IP 公司購買成熟的 IP 模組，放入自家晶片的某個區塊，就能實現某個特定功能。

受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，而總統大選過後各項政治不確定因素消除，個股表現也就將回歸基本面，雖然目前指數處於相對高基期，但如果從2024年的選股來說，我們專找低檔區的重點族群，那麼目前在股價低基期，但是今年卻有大轉機的產業或個股在哪呢?

資本支出倍增獲大訂單的飆股

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法。

三引擎加持的IP股～愛普

隨著AI的趨勢發展愈加明確，IP與ASIC就成為各半導體廠商追逐之焦點，難怪世芯-KY(3661)會成為股王，此外，日前包括矽統(2363)及英業達(2356)，也在IP題材下大漲過一波。近期神盾(6462)宣布斥資47億元取得乾瞻科技100%股權，將擴大IP布局，讓神盾股價飆漲停創波段高。

安謀股價創新高的啟示

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

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