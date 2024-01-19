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監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

資本支出倍增獲大訂單的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／黃清照

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法，所以台股(A)高估如PA、矽光子(指高本益比)、國防航太、重電股、高本益比股(先進光、華星光、高力、健策、智邦)、投機股，這些高估股會跌到17033~16920才會止跌反彈，但(B)低本益比股如AI伺服器、被動元件(國巨、立隆、信昌電、立敦、日電貿)、封測、矽晶圓、晶圓代工、部分IC設計(聯詠、致新、矽創、茂達、群聯、聯發科、聯陽)、車電、業績股(虹堡、瑞儀、微星、華碩、材料、閎康、辛耘、啟碁、智易、中磊、尼克森…)，底部在17463~17341，這些(B)領先於17463~17341落底，與(A)會下測17033~16920，呈現分道揚鑣的走勢，也就是(A)會呈現一波較一波為高的強勢走法，各位投資人優先布局(A)，而(B)還不急著佈局，一定要等他下殺到17033~16920才可以搶反彈。

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受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

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資本支出倍增獲大訂單的飆股

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法。

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今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

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