資本支出倍增獲大訂單的飆股

撰文／黃清照

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法，所以台股(A)高估如PA、矽光子(指高本益比)、國防航太、重電股、高本益比股(先進光、華星光、高力、健策、智邦)、投機股，這些高估股會跌到17033~16920才會止跌反彈，但(B)低本益比股如AI伺服器、被動元件(國巨、立隆、信昌電、立敦、日電貿)、封測、矽晶圓、晶圓代工、部分IC設計(聯詠、致新、矽創、茂達、群聯、聯發科、聯陽)、車電、業績股(虹堡、瑞儀、微星、華碩、材料、閎康、辛耘、啟碁、智易、中磊、尼克森…)，底部在17463~17341，這些(B)領先於17463~17341落底，與(A)會下測17033~16920，呈現分道揚鑣的走勢，也就是(A)會呈現一波較一波為高的強勢走法，各位投資人優先布局(A)，而(B)還不急著佈局，一定要等他下殺到17033~16920才可以搶反彈。

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