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監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

IP股下一檔千金股王

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／張文赫

今年是AI需求和應用爆發元年，選股邏輯從去年AI伺服器到AI PC，今年爆發是真正受惠的「矽智財」，當一家 IC 設計公司要開發新的晶片，它不需要自行設計與規劃晶片的每個細節，只要向 IP 公司購買成熟的 IP 模組，放入自家晶片的某個區塊，就能實現某個特定功能。

矽智財容易有超高毛利

IP股營收來源主要來自於「授權金」與「權利金」，因為完全只提供矽智財服務，並無生產製造成本，因此財報上的毛利率很容易出現100%，如力旺、晶心科、M31，這三檔便是我們常聽到的矽智財三雄。

在總統大選前，股王世芯-KY（3661）去年營收優於預期，股價噴出再創天價，矽智財族群吸引市場資金進駐，智原（3035）、創意（3443）、M31（6643）、巨有（8227）、金麗科（3228）股價同步攻高，矽智財已經成為台股當中最強勢的族群。

愛普股價挑戰千元

矽智財基本面好的股票動輒千元以上，低價的百元附近像是神盾集團旗下的安國(8054)和芯鼎(6695)基本面就是夢在遠方，但我認為要同時兼顧基本和股價的可以選擇500元有更多獲利成長空間，愛普就是首選之一。

愛普在斥資5億取得約9.56%股權的來頡(6799)，代表集團整合下一步規劃，愛普在PSRAM記憶體產品市場市佔率超過7成，高居全球第一，供應鏈地位無可取代！

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受惠大型運動賽事！第一季低檔黑馬股群創(3481)

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，而總統大選過後各項政治不確定因素消除，個股表現也就將回歸基本面，雖然目前指數處於相對高基期，但如果從2024年的選股來說，我們專找低檔區的重點族群，那麼目前在股價低基期，但是今年卻有大轉機的產業或個股在哪呢?

資本支出倍增獲大訂單的飆股

此波道瓊、那斯達克漲翻天，分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點，台股只漲1981點(15975~17956)，漲幅較美股小很多，估計美股會開始正式出現回檔，但美股中的7大AI伺服器：輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟，呈現一波較一波的輪漲創新高走勢，這七檔漲多回檔，回檔之後又會輪漲創新高，美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法。

三引擎加持的IP股～愛普

隨著AI的趨勢發展愈加明確，IP與ASIC就成為各半導體廠商追逐之焦點，難怪世芯-KY(3661)會成為股王，此外，日前包括矽統(2363)及英業達(2356)，也在IP題材下大漲過一波。近期神盾(6462)宣布斥資47億元取得乾瞻科技100%股權，將擴大IP布局，讓神盾股價飆漲停創波段高。

安謀股價創新高的啟示

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

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