IP股下一檔千金股王

撰文／張文赫

今年是AI需求和應用爆發元年，選股邏輯從去年AI伺服器到AI PC，今年爆發是真正受惠的「矽智財」，當一家 IC 設計公司要開發新的晶片，它不需要自行設計與規劃晶片的每個細節，只要向 IP 公司購買成熟的 IP 模組，放入自家晶片的某個區塊，就能實現某個特定功能。

矽智財容易有超高毛利

IP股營收來源主要來自於「授權金」與「權利金」，因為完全只提供矽智財服務，並無生產製造成本，因此財報上的毛利率很容易出現100%，如力旺、晶心科、M31，這三檔便是我們常聽到的矽智財三雄。

在總統大選前，股王世芯-KY（3661）去年營收優於預期，股價噴出再創天價，矽智財族群吸引市場資金進駐，智原（3035）、創意（3443）、M31（6643）、巨有（8227）、金麗科（3228）股價同步攻高，矽智財已經成為台股當中最強勢的族群。

愛普股價挑戰千元

矽智財基本面好的股票動輒千元以上，低價的百元附近像是神盾集團旗下的安國(8054)和芯鼎(6695)基本面就是夢在遠方，但我認為要同時兼顧基本和股價的可以選擇500元有更多獲利成長空間，愛普就是首選之一。

愛普在斥資5億取得約9.56%股權的來頡(6799)，代表集團整合下一步規劃，愛普在PSRAM記憶體產品市場市佔率超過7成，高居全球第一，供應鏈地位無可取代！

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