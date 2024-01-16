注意低檔股的機會與高檔股善用期貨避險

【撰文／錢冠州】

大選前後至農曆年前，預估行情不會走得太差，但變數是美國股市似乎出現高檔轉弱的現象，這也將是第一季行情的變數，但短線來說，選前的台股有望指數拉高，但不會是所有股票的雨露均霑，這裡操作策略就是找低檔的股票及產業偏多操作，但也可以注意高檔股的空方機會，然而，融券在這個時候難度提升，畢竟台股太多的必須回補的情況，但是善用股票期貨來針對高檔轉弱的標的偏空操作，這就是老師對於現階段高檔的另一項策略，股票期貨則是可以留意的操作標的。

現階段所瞄準的面板股如群創(3481)，我還是秉持幫會員一定要找到具有低檔大波段的投資機會，群創股價與基本面都在長期比較低迷的位置，但是就是長期低檔區，而2024年的年中，兩大運動賽事如巴黎奧運及歐洲冠軍杯，將會帶來明顯的TV需求，所以從基本面來看，面板股已經是最差情況過去並且即將迎接來基本面向上的契機! 但股價卻還在極為便宜的位置。

第一季低檔黑馬!群創(3481)

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，選前最後兩週預估將開始出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，因此萬八之前仍舊先震盪整理過後再向上測試，所以一月份先整理後往上的機率相當大。

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