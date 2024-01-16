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注意低檔股的機會與高檔股善用期貨避險

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／錢冠州】

大選前後至農曆年前，預估行情不會走得太差，但變數是美國股市似乎出現高檔轉弱的現象，這也將是第一季行情的變數，但短線來說，選前的台股有望指數拉高，但不會是所有股票的雨露均霑，這裡操作策略就是找低檔的股票及產業偏多操作，但也可以注意高檔股的空方機會，然而，融券在這個時候難度提升，畢竟台股太多的必須回補的情況，但是善用股票期貨來針對高檔轉弱的標的偏空操作，這就是老師對於現階段高檔的另一項策略，股票期貨則是可以留意的操作標的。

現階段所瞄準的面板股如群創(3481)，我還是秉持幫會員一定要找到具有低檔大波段的投資機會，群創股價與基本面都在長期比較低迷的位置，但是就是長期低檔區，而2024年的年中，兩大運動賽事如巴黎奧運及歐洲冠軍杯，將會帶來明顯的TV需求，所以從基本面來看，面板股已經是最差情況過去並且即將迎接來基本面向上的契機! 但股價卻還在極為便宜的位置。

第一季低檔黑馬!群創(3481)

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，選前最後兩週預估將開始出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，因此萬八之前仍舊先震盪整理過後再向上測試，所以一月份先整理後往上的機率相當大。

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誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

生技業的二刀流～中裕

2023年台股氣勢如何，但仍有部分類股成為遺珠之憾，包括塑化、航運、生技等傳產，年度的焦點都集中在AI身上，不過在進入2024年後，這些低基期股將有翻身機會。

注意低檔股的機會與高檔股善用期貨避險

大選前後至農曆年前，預估行情不會走得太差，但變數是美國股市似乎出現高檔轉弱的現象，這也將是第一季行情的變數，但短線來說，選前的台股有望指數拉高，但不會是所有股票的雨露均霑。

一個智冠獨董對特定誤導的專業釐清

日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

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