誰是AI伺服器的先行指標

撰文／黃清照

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比，各位會員不要擔心去年12月及Q4營收下滑，我反而希望Q4營收能大幅下滑，如此去年的基期就壓得更低，那就表示今年的成長性更大，另PC、手機看好，連帶的矽晶圓、晶圓代工、封測、被動元件也都看好，且本益比比PC還更低，如中美晶、環球晶、國巨、立隆、台星科、欣銓、矽格、力成、日月光、聯電…這些都看好，另如微星、華碩、聯發科、聯詠、矽創、致新、力成、日月光、材料、長榮航、智易、啟碁、中磊、瑞儀也都看好，且這些股票KD指標都跌到低檔，我認為選後會開始上漲。

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