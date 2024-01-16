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誰是AI伺服器的先行指標

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／黃清照

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比，各位會員不要擔心去年12月及Q4營收下滑，我反而希望Q4營收能大幅下滑，如此去年的基期就壓得更低，那就表示今年的成長性更大，另PC、手機看好，連帶的矽晶圓、晶圓代工、封測、被動元件也都看好，且本益比比PC還更低，如中美晶、環球晶、國巨、立隆、台星科、欣銓、矽格、力成、日月光、聯電…這些都看好，另如微星、華碩、聯發科、聯詠、矽創、致新、力成、日月光、材料、長榮航、智易、啟碁、中磊、瑞儀也都看好，且這些股票KD指標都跌到低檔，我認為選後會開始上漲。

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安謀股價創新高的啟示

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

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一個智冠獨董對特定誤導的專業釐清

日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

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