面板及記憶體！醞釀下一波景氣循環向上

錢冠州

瞄準2024年消費性電子回升，但是產業及股價還要在低檔區的選項，那將會是受惠於明年重大運動賽事前拉貨的重點族群，這當中，電子族群就以面板股最具備指標，雖然目前在基本面獲利尚未出現明顯回升，但也因此股價就處於長線低檔區的位置，除了面板產業，記憶體也是類似的狀況，基本面及股價經過過去兩年的調整過後，目前都在長線低位階的位置，而這也將是我們再一次從低檔往高檔前進的波段操作最佳機會。

未來哪些產業具備產業大回升的願景? 那麼面板股首先就有這樣的契機，在過往高利率環境下，消費者預算受到限制，所以消費性電子產業在過去兩年受到沉重的壓抑。但奧運歐洲盃可望支撐2024年全球LCD TV市場需求，TV大尺寸化帶動2024年面板面積需求成長；而供給面，中國面板廠投資動作已明顯放緩，那麼現在的面板股股價位置在長期低檔區，而產業供需關係往正向發展，我認為這裡就又是低檔啟動的好機會，這也是我們開始要進行的投資方向。

選前觀望，注意選後到封關仍有資金行情

台股在創近期高點過後來到17945，一月上旬最重要是1/13的台灣總統大選，選前最後兩週預估將開始出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，因此萬八之前仍舊先震盪整理過後再向上測試，所以一月份先整理後往上的機率相當大。

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