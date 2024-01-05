具AI PC及伺服器雙引擎黑馬～建準

賴建承

在2024年的開始，全球股市似乎陷入了膠著，在獲利了結風向球下，台股也自萬八大觀附近急速拉回，不排除回測頸線17463點，倘若不幸失守，台股多頭架構也未改變，畢竟本波自15975點漲至17956點，共計漲了1981點，若以回檔0.382計，指數修正滿足點約落在17199點，因此，在未失守下建議偏多操作。去年12月AI PC概念股呈現大漲，反而在今年CES展前，股價呈現回檔，這並不是AI出了什麼問題，AI的大趨勢沒有改變，而是這些個股已於去年底大漲，靠著題材行作帳拉抬之實，而到了今年初已不須作帳，故遭受調節抽回資金。在這轉換期，該如何掌握下波AI焦點呢?產業總司令~賴建承認為，兼具AI NB、PC及伺服器雙重概念之標的才是下波主流。

小標：健策股價創高，散熱股掀比價

AI自雲到端是趨勢，AI PC個股也在英特爾發表新AI晶片後啟動了一波攻勢，然而AI PC尚未大舉出貨，營收貢獻仍需等待，加上這些升級至人工智慧的NB與PC，並不會讓廠商的毛利大舉攀升，且是屬於換機模式，故實質貢獻並不如想像中大，因此，前波的大漲已有提前反應。反而，若兼具有伺服器供應鏈者，因為規格及用量的大舉提升，毛利率將呈現明顯轉佳，加上AI伺服器股股價已整理半年，籌碼有效沉澱，研判具有雙重概念的AI股才是Q1多頭的主流之一，

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