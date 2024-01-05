快訊

大陸跨年「真唱」 張韶涵咬字遭疑改唱法、張信哲唱抖音神曲被虧「痛苦面具」

帶「小黃狗」回家當寵物！養一年膨脹長角變牛魔王 躺大腿撒嬌成萬人迷

一個智冠獨董對特定誤導的專業釐清

聯合新聞網／ 萬寶週刊

林軒竹

智冠科技獨立董事 / 成功大學會計學系暨財務金融所教授

日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

為什麼從來就沒有53億？很簡單，因為問題就是188.5元根本不能作為智冠股票價值的計算基礎！首先，從一般評價實務出發，專家使用市場常用的評價方法（例如：股價淨值比法或本益比法等）對公司股票進行評價從來就不是使用單一日的股價，而是使用某一合理區間的「均價」（平均價格）進行計算。

其次，從最簡單的統計學理論之，若以最近某個期間（近一季、半年或一年等）為評價合理區間計算智冠的股價均值時，188.5元根本就是一個極端值或離群值（outlier)，學理上根本應予以剔除。最重要的是，若從主管機關的認定合理基礎為出發點，智冠股票在2023年12月1號起就被證券櫃檯買賣中心列為處置股票，其處置期間直到2023年12月20號。

按照處置股票的定義，是主管機關所認定的股票交易異常。而拿主管機關公開正式認定交易異常股價188.5元來當作價值計算基準的這些相關人士居然大無畏顯示自己的無知，公開以此主張換股合理性，甚至要求主管機關表態，其顛倒是非的作為是滑天下之大稽。

綜上，無論是基於評價實務的認知丶學術理論的基礎丶抑或是主管機關的認定標準，以2023年12月20號單一日價188.5元為智冠股票評價標準的正當性與合理性根本不存在，因而特定人士所謂「53億換32億」的可笑指控自始至終也不成立。

最後，本人此次釐清也是想提醒一下相關有心人士和某些蛋頭專家學者，公司策略聯盟決策具重大性，而其中完整的評價工作有其專業性與客觀性，斷非幼稚偏誤的單一市價換算法可以糊弄過關，對於誤導社會與市場的不專業論述與不實指控也該適可而止。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1575期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

智冠換股案 小股東提告董事長背信

網銀再砸2億買智冠股

高苑科大浴火重生轉型在即 下學期將改名台鋼科大

智冠換股紛爭遭獨董控訴 金管會緊盯股價：違反法令將辦理

相關新聞

一個智冠獨董對特定誤導的專業釐清

日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

集團吹起 Q1號角飆股

第四季做的明年第一季作夢行情，而第一季要夢什麼大行情?

類比IC漲價 誰受益會大漲？

台股從我判斷16162~15973落底，自最低點15975漲到15956共漲1981點，道瓊從32327漲到37778共漲5451點，納達從12543漲到15150共漲2607點，

具AI PC及伺服器雙引擎黑馬～建準

在2024年的開始，全球股市似乎陷入了膠著，在獲利了結風向球下，台股也自萬八大觀附近急速拉回，不排除回測頸線17463點，倘若不幸失守，台股多頭架構也未改變，畢竟本波自15975點漲至17956點，共計漲了1981點，若以回檔0.382計，指數修正滿足點約落在17199點，因此，在未失守下建議偏多操作。去年12月AI PC概念股呈現大漲，反而在今年CES展前，股價呈現回檔，這並不是AI出了什麼問題，AI的大趨勢沒有改變，而是這些個股已於去年底大漲，靠著題材行作帳拉抬之實，而到了今年初已不須作帳，故遭受調節抽回資金。

面板及記憶體！醞釀下一波景氣循環向上

瞄準2024年消費性電子回升，但是產業及股價還要在低檔區的選項，那將會是受惠於明年重大運動賽事前拉貨的重點族群，這當中，電子族群就以面板股最具備指標，雖然目前在基本面獲利尚未出現明顯回升，但也因此股價就處於長線低檔區的位置，除了面板產業，記憶體也是類似的狀況，基本面及股價經過過去兩年的調整過後，目前都在長線低位階的位置，而這也將是我們再一次從低檔往高檔前進的波段操作最佳機會。

AI PC當紅炸子碁

AI PC題材持續延燒，帶動相關供應鏈族群大漲，宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)成為市場當紅炸子雞，成功掀起市場想像話題。「強大的CPU，GPU加上NPU意味著，就是AIPC。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。