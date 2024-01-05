類比IC漲價 誰受益會大漲？

黃清照

台股從我判斷16162~15973落底，自最低點15975漲到15956共漲1981點，道瓊從32327漲到37778共漲5451點，納達從12543漲到15150共漲2607點，這一波建立在FED於2024年會降息3碼的預期中，資金面的行情，但道瓊、納達甚至台股我認為都要做技術面的修正，因漲幅過劇且沒有適當修正，但台股本益比較低且低估股票很多，所以高本益比如華城、先進光、華星光、PA、矽光子、國防航太回檔幅度會較大，而漲幅過大但本益比合理，如聯發科、大立光、嘉澤、華碩…需經5~8或久一點8~13天的整理或修正過熱的技術面，如KD修正到低檔才再逢低回補，但低本益比股如AI伺服器(旺矽、力致、奇鋐、健鼎、建準、光寶科、廣達、承啟、金居、雙鴻、英業達、泰碩、神達、台燿…) 、車電(騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 、被動元件、封測及業績股瑞儀、致新、矽創、中美晶、環球晶、聯電及低基期股(希華、萬泰科、聚合、晶技) 、這一些回到17743~17673就可注意，甚至底部會墊高，但高本益比股要回到17463才會有較像樣反彈，所以選股不選市。

類比IC漲價大受益股：致新

全球第二大類比IC的ADI於上周調漲報價，今年二月起漲幅1~2成，在經一年半的庫存去化、價格下滑，類比IC股業績都大壞，但估計去年Q4及今年Q1見底，今年Q2開始復甦且漲價，業績進入大成長，

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