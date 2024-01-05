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集團吹起 Q1號角飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫

第四季做的明年第一季作夢行情，而第一季要夢什麼大行情?

集團扶持，有夢最美希望相隨，看見最強作夢IP股安國(8054)2024年開盤第一天直奔漲停，安國集團下還有什麼更有想像空間?當然是近期轉型IP/ASIC Design service公司題材、切入車用影像處理器邁向邊緣AI的芯鼎(6695)，IP部分則是已經完成車用影像處理開發平台，未來可認NRE、授權IP。

有著龐大靠山，背靠凌陽(2401)、神盾(6462)集團加持，本業主流ISP和SoC產品投28/22nm，SoC包含V37和V57兩個系列，搭NPU做AI運算，為神盾集團中製程採最先進的，且擁有龐大影像處理IP，運用於車用前裝和後裝市場，未來歐美車規車內監控系統(DMS)和乘客監視系統(OMS)成為標配，市場猜測龐大商機想像空間，此外在車用ISP領域獨霸，快速完成客製化ASIC晶片的設計且已試產成功，未來將積極搶攻智慧車用供應鏈，有機會為車廠與Tier-1客戶進行客製化ASIC設計服務。

11月芯鼎公布自EPS -0.24元，但是安國也不就是如此? 自結10~11月合併虧損2100萬元，每股稅後-0.21元，愛普*(6531)也是，在開完法說，過去的已經過去，著重未來產業起飛，所有的IP產業在2023下半年開啟新眼界，「2024年第一季就是IP千金股王」，毫無懸念。

過去前幾集談論愛普*、智原(3035)，是看好的長期千金股王夢，公司辦增資是有它的遠景，站頂增資價280元，想想請問投資人您認為現在這價位是低檔?

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具AI PC及伺服器雙引擎黑馬～建準

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