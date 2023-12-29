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聯發科、華碩、宏碁過後！下一個低檔潛力產業是？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【錢冠州】

瞄準2024年消費性電子回升，但是產業及股價還要在低檔區的選項，那將會是受惠於明年重大運動賽事前拉貨的重點族群，這當中，電子族群就以面板股最具備指標，當然，從現在看來，好似這些標的並無量點，且獲利能力也不好，但是，往往景氣循環股就是買在這樣的時機點! 重點是，未來有沒有產業大回升的願景，那麼面板股就有這樣的契機，在過往高利率環境下，消費者預算受到限制，但運與歐洲盃可望支撐2024年全球LCD TV市場需求，TV大尺寸化帶動2024年面板面積需求成長；而供給面，中國面板廠投資動作已明顯放緩，那麼現在的面板股股價位置在長期低檔區，而產業供需關係往正向發展，我認為這裡就又是低檔啟動的好機會。

持續為震盪向上的走勢居多

選前台股大多為震盪向上的行情，台股在創近期高點過後來到17743，而12月仍就進入醞釀下一波行情的時機，開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，加上外資準備進入聖誕節假期期間，預估交投轉向清淡，包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及原物料等個股開始轉強，但多數為輪漲為主，預估行情將進入拉回修正，但整理修正是好事情，那麼在12月份整理過後，明年第一季行情又將可以相當亮麗，因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象，稍微修正等待籌碼安定，則又是波段行情的延續。

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